Hosté po nevydařené dohrávce na domácí půdě s Čáslaví (2:3) potřebovali vyhrát, aby si upevnili svoje ambice. A to se jim na hřišti soupeře v Libčevsi , v dalším duelu divize C, povedlo.



Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn:



„Vítězství a tři body máme zasloužené, ale nemůžu říct, že by to bylo lehké utkání. Hlavně , hlavně jsme rádi, že jsme rychle napravili výpadek v dohrávce s Čáslaví, kterou jsme v závěru nezvládli. Výhra byla pro nás povzbuzením. Kritický nemůžu být. Jediná vada na kráse byla ta, že jsme si vypracovali hodně stoprocentních šancí, ale zahodili jsme je. Brankový rozdíl mohl být ještě výraznější. V prvním poločase jsme nevyužili hned čtyři tutovky. Ale i soupeř zvládl tři naše těžké střely. Ve druhé půli už jsme zápas ovládli a dávali jsme góly. Druhý poločas nám vyšel. V něm jejich gólman fauloval Žitku, který šel sám na brankáře. Byl vyloučený a od toho momentu jsme začali hrát hůř. Tak to většinou bývá. Dál už jsme domácí do ničeho nepustili, oni měli několik standardních situací. Výsledek jsme už jistili až do úplného závěru. Vyhrát jsme potřebovali a už vůbec na hřišti soupeře. Takže jsme spokojení.“

Sokol Libčeves – Velké Hamry A 0:2 (0:0)

Branky: 53. Žitka, 90+2 Radzinevičius

Diváků: 160 Rozhodčí: Hoch ŽK: 2:3 ČK: 1:0 (62. Brožek – Libčeves)

Sestava Velké Hamry A: Masařík, Štěpánek, Černý, Šidlo, Šohaj, Krejčík, Rudolf, Žitka, Kozák, Linka, Kováčik, Radzinevičius, Klement, Janda, Šťovíček, Macháček, Jeřábek, Javůrek.