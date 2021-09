Velké Hamry byly proti Hlinsku po celý zápas lepším týmem. Výsledek? Zasloužená výhra 3:1.Fanoušci opět vytvořili domácím výbornou atmosféru a podporovali mužstvo v boji o další body. O to víc se po závěrečném hvizdu rozhodčího radovali z plného počtu bodů, který tým získal.

Trenér A týmu Zdeněk Bryscejn byl s výkonem mužstva a ziskem bodů spokojený. K utkání řekl: „Tentokrát přijel do Hamrů docela těžký soupeř. My jsme zopakovali velmi dobrý výkon po zápase v Kosmonosích, v totožné sestavě. Od začátku jsme udávali tempo zápasu a smysl hry. Do poločasu jsme dali dva pěkné góly. O našem vítězství rozhodla i třetí branka na začátku druhého poločasu, když jsme dali na 3:0. Zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Soupeře jsme k ničemu nepustili, až na jediný náznak jejich šance. My jsme měli naopak šancí ještě několik. Vytvářeli jsme si další a celkově jsme měli převahu. Vítězství bylo zasloužené. Shodli jsme se na tom i s trenéry Hlinska. Tří bodů a výsledku si vážíme. Bylo to pro nás dobré utkání,“ hodnotil výkon trenérHamry se drží na špici tabulky.

Ve středu 15. září je čeká ještě dohrávka proti Čáslavi, kterou hrají na domácím hřišti od 17 hodin. V sobotu 18. září v 10.15 jedou do Libiše. I tam chtějí Hamry vyhrát.

„Žádný soupeř se nesmí podcenit,“ říká kouč Hamrů.

Velké Hamry – Hlinsko 3:1 (2:0)

Branky: Žitka 2 (1 z PK), Krejčík – Vašek. R: Stieber. ŽK: 2:0, 120 diváků.

V. Hamry: Klement – Štěpánek, Černý, Šidlo, Šohaj (67. Radzinevičius), Linka, Krejčík, Žitka (79. Hrušovský), Kozák, Rudolf (85. Macháček), Kováčik.