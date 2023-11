„Můžu říct, že z posledních ročníků je to nejtěžší ročník, je daleko vyrovnanější než v minulých sezónách. Vidíme to na našem umístění. Jsme třetí, stejně jako loni a předloni. Rozdíl mezi prvními dvěma a námi není tak velký, jako byl třeba před dvěma lety mezi námi a Kolínem a loni mezi námi a béčkem Slovanu. Nezaznamenali jsme jediný zápas, který by byl lehký,“ zdůraznil trenér Hamrů.

Z bodové bilance, kterou Hamry mají, se mohou radovat. Ale každý z těch bodů je poctivě vybojovaný. Navíc mužstvo stále drží to, co si před soutěží předsevzalo, aby Hamry byly mezi prvními pěti týmy. A zatím jsou třetí.

„Jsme rádi, že jsme tuto pozici udrželi. Bylo to i díky velmi kvalitní letní přípravě, kterou jsme absolvovali. Hráli jsme přípravná utkání s hodně dobrými týmy. A navíc jsme i výborně posílili trojicí Čamrda, Roll, Vyčítal. Herně jsme ve většině zápasů spokojení. Chceme hrát útočně a dopředu, nahoru, což je vidět hlavně v zápasech venku. Tam jsme ani jednou neprohráli. Snažíme se hrát my a to se nám ve většině zápasů daří.“

Hamry mají na kontě už na konci podzimu třiatřicet bodů. Tuto magickou hranici chtějí většinou týmy pokořit aspoň v červnu. Ale tým trenéra Bryscejna ji už s půlročním předstihem nejen pokořil, ale i předběhl.

„Třicet tři body za podzim je rekord, ty ještě nikdo nezískal. Mohu s nadsázkou říct, že už jsme asi zachránění. A toho si velmi vážím. Do úplné spokojenosti mi ale ještě chybí čtyři body,“ zalitoval kouč.

Svoboda zajistil výhru pro Turnov. Hamry odehrály nejlepší zápas podzimu

A jaké konkrétně body má na mysli?

„Ztratili jsme je v zápasech s Benešovem, Chrudimí a Dobrovicemi. Ty jsme měli dobře rozehrané a přece jsme v nich body nezískali. Naopak ale tři body v utkání s týmem Spoje Praha jsme si nezasloužili. V tomto zápase při nás stálo štěstí. Ale to tak ve fotbale bývá,“ vyjmenoval ztráty i „nálezy“ Zdeněk Bryscejn.

Spokojený ale byl s účastí áčka v poháru MOL Cupu. V něm úspěšně postoupili Hamrovští přes třetiligové Přepeře a utkali se s ligovými Českými Budějovicemi. „To byl zápas, který se nám vydařil. S prvoligovým týmem jsme prohráli až v prodloužení. Bylo to pro Hamry nezapomenutelné TOP utkání. Ale nezapomněli jsme na to, že pro nás je nejdůležitější mistrovská divizní soutěž,“ zdůraznil trenér.

S podzimem tedy vládne v Hamrech spokojenost. Zdeněk Bryscejn zdůraznil, že třiatřicet bodů jsou výsledkem práce celého kolektivu. V něm nehraje hlavní roli jeden jediný tahoun, ale na kvalitních výkonech se podílejí všichni. A nejlepší střelec, Patrik Žitka, je zatím zase nejlepší. Na kontě má už sedm gólů.

„Kluci poctivě chodí na tréninky. Plní si svoje povinnosti a přistupují k reprezentaci svého týmu zodpovědně. Panuje dobrá atmosféra, máme k přípravě a zápasům výborné podmínky,“ potvrdil trenér.

Teď mají Hamry na čtrnáct dnů naordinovaný od kouče absolutní fotbalový klid. Sejdou se na začátku prosince a každý obdrží individuální plán zimní přípravy. Jak poctivě ho budou plnit, to už záleží na každém z hráčů.

„My budeme samozřejmě hlídat a kontrolovat, jak plány plní. To v dnešní době sociálních sítí je bez problémů. Ale také si přeji, aby se v tomto období vyléčili a doléčili zranění hráči, kterých nebylo zrovna málo. Měli by se dát do konce roku dohromady tak, aby v lednu nastoupili do přípravy všichni zdraví. Doufám, že se to povede.“

Kalendář zimní přípravy už je ale hotový, přípravné zápasy naplánované, nechybí ani účast v zimních turnajích a v krajském poháru. „Pohár v zimě vítám, je lepší hrát soutěžní utkání než přátelská,“ konstatoval Bryscejn.

Hráči mají čtrnáct dnů volna, trenér Bryscejn společně s předsedou FK Josefem Hnídkem přemýšlejí nad dalšími plány. Ale čas na oddych si také udělá. „Mám rád Prahu, proto se už tradičně těším na její několikadenní návštěvu a procházky s předvánoční atmosférou a vším, co k ní patří.“