Turnov sice v Hlinsku o body přišel (3:1), ale v dalším kole se o ně zase popere.

„Byl to těžký soupeř, fyzicky byl hodně zdatný. My jsme v prvním poločase udělali dvě chyby a hned jsme inkasovali. My jsme si nevytvořili žádnou gólovou šanci. Nehráli jsme vůbec dobře. V druhém jsme jeden gól dali a začali hrát fotbal, jaký jsme zvyklí. Mohli jsme dát na 3:2. Ale víc šancí už jsme pak neměli. V této soutěži už je každý zápas složitý a my máme teď trochu personální krizi, několik hráčů nám chybí. Sestavu trochu lepíme, ale věřím, že se to zase brzy zlepší," kouč Turnova Tomáš Nosek.



Sobota 17.9. v 10,30 hodin: Velké Hamry A – Hlinsko



Neděle 18.9. v 16,30: Turnov – Ústí nad Orlicí