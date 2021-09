„Zápas se nám vydařil. Hlavně vstup do utkání, vedli jsme brzy 3:0,“ pochvaloval si trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn. „Všichni hráči hráli dobře. Soupeře jsme převyšovali v rychlosti, přímočarosti, proměňování šancí,“ vypočítal pozitiva. Přesto nemohl být spokojen úplně se vším. „Na posledních deset minut jsme ale opět ztratili koncentraci a nechali si dát dva hloupé góly. Výsledek mohl být v náš prospěch i výraznější,“ zdvihl varovný prst. „Ale určitě po tomto utkání u mne převládala radost z velmi dobrého výkonu a z vítězství. Od začátku jsme Kosmonosy přehrávali, takže tři body jsou zasloužené.“

Zatím vynikající formu potvrzují Velké Hamry, které si připsaly už třetí výhru v letošní sezóně. V Kosmonosech loupily 5:2 a vyhřívají se na předních příčkách Divize C.

Áčko Hamrů zajížděli v dalším zápase divize C k soupeři, rozhodnuté přivézt tři body. A úkol splnili k radosti kouče Bryscejna na výbornou.

