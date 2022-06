Asistent trenéra VH Rudolf Říha: "Do utkání jsme nevstoupili úplně dobře, čtvrt hodiny jsme byli pod tlakem domácích. Ten vyústil jejich gólem. Po něm jsme se zvedli a vyrovnali jsme do konce prvního poločasu na 1:1. Hráli jsme, co jsme chtěli. V druhé půli se situace opakovala a zase jsme dostali na 2:1. Pak přišla ještě jedna velká šance domácích a tou se asi ten zápas lámal. Nás podržel brankář Klement. A my jsme pak vzápětí vyrovnali na 2:2 a za chvíli na to jsme přidali na 3:2 pro nás. Od třetího gólu jsme situaci na hřišti kontrolovali a nepustili jsme domácí do žádné větší šance. A výsledek jsme dobře ubránili. Domácí hráli o postup do třetí ligy. Pro nás je to velmi cenné vítězství. My máme jisté cenné místo, takže do posledního, domácího zápasu, který hrajeme příští víkend doma můžeme jít v klidu. Cíl sezóny jsme splnili. V každé sezóně jsou zápasy těžké a ty, ve kterých to jde samo. Dnes ve Vysokém Mýtě to byl mimořádný, týmový výkon. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme se do zápasu vrátili. Za stavu 3:2 byla z našeho týmu cítit obrovská síla, že to nechce dát. Pochvalu si zaslouží všichni."



A trenér A týmu Zdeněk Bryscejn i prezident hamrovského fotbalu Josef Hnídek se mohou z výhry a průběhu sezóny právem radovat.