Velké Hamry - Nové zázemí pro hráče od A týmu až po mládež, kabina pro trenéry a rozhodčí, k tomu in line dráha a tenisové kurty, tím vším se může chlubit sportovní areál ve Velkých Hamrech.

Velké Hamry - realizační tým | Foto: Dagmar Březinová

Velké Hamry – Konečně se dočkali. Přesně podle aktuálních nařízení vlády k tomu, jak mohou sportovní týmy trénovat, se scházejí hamrovští fotbalisté ve svém areálu. A právě svým areálem se mohou právem pochlubit.

TEĎ JIM MŮŽOU ZÁVIDĚT

Rekonstrukce ve výši patnácti milionů ho změnila na moderní sportovní zařízení, které budou Hamrovským soupeři závidět. Najdou v něm totiž kompletní, nové zázemí nejen hráči A a B týmu a mládežnické kategorie, ale i trenéři a rozhodčí. A navíc zrekonstruovaná venkovní část areálu už slouží veřejnosti od loňského roku. Využívaná je hodně, zájem je o in line dráhu i tenis.

ZABOJUJÍ O POSTUP?

Milan Černý, předseda FK Velké Hamry, si modernizaci pochvaluje. „Máme nové sociální zařízení, které odpovídá minimálně úrovni české fotbalové ligy. Všechno je nové, počínaje kanalizací, zateplení, topení, voda, elektrická energie. Zvětšily se kabiny hostů i domácích, mládež má také k dispozici dvě kabiny. Nový je i sklad dresů a pomůcek trenérů, vylepšili jsme klubovnu. Myslím, že, co se zázemí týká, můžeme být v klidu a v pohodě. A věřím, že každému, kdo k nám přijede, se u nás bude líbit.“

Zázemí mají ligové, takže teď už jen postoupit? Co na to předseda fotbalového klubu? „Zázemí máme, ale finance v souvislosti s postupem, to je téma samo pro sebe, o tom bych nechtěl mluvit. Teď chci hlavně pozvat do sportovního areálu veřejnost. A pak bych byl rád, aby všechna naše fotbalová mužstva hrála na špici svých tabulek,“ přeje si Milan Černý.

Hamrovský fotbal má silnou mládežnickou základnu. Hamry reprezentují dvě družstva přípravek, dvě mužstva mladších žáků, jedni starší žáci a dorost. Vidinu postupu do B nebo A týmu mládežníci určitě mají a může to být pro ně velká motivace. „Po pauze, kterou jsme teď museli absolvovat, chceme, aby se mládežnický fotbal, podle možností, zase co nejdříve rozjel. Aby se mládež vrátila k tréninku i k přátelským zápasům,“ plánuje Černý.

NEJEN FOTBAL A TENIS

V areálu mohou příchozí využít jak in line dráhu, tak tenisové kurty, dětské hřiště a nechybí ani občerstvení. A živo je také na tréninkovém hřišti. „Hamrovští mají určitě kde sportovat. A jednou se třeba zmůžeme i na saunu,“ plánuje s úsměvem předseda TJ. Trenérem A týmu je Josef Hnídek. Ten je také se zázemím spokojený. Podle vládních nařízení, trénují zatím ve skupinách. I přes omezené možnosti a přísná opatření uvedl trenér Hnídek, že na fotbal se už všichni těšili. „Začali jsme od prvního května. Trénujeme třikrát týdně a v tomto režimu zůstaneme do konce června. Pokud to pak už bude možné, máme naplánované tři přípravné zápasy. Jeden z nich bude s Turnovem, další s jabloneckým béčkem a třetí s U19 FK Jablonec,“ má jasnou představu o přípravě, včetně té letní, hlavní kouč.

VÁŇA JE NOVÁ POSILA

Mužstvo má také novou posilu. Hamrovský dres bude oblékat Jiří Váňa z jabloneckého béčka. „Měli jsme ho vytipovaného už delší dobu. A jsem rád, že se to konečně povedlo,“ uvedl trenér, jehož svěřenci skončili na podzim v divizní soutěži pátí. „Už jsme myšlenkami v nové sezóně. Určitě chceme hrát na špici tabulky. Osobně budu raději, když se začne hrát naplno až na podzim,“ má jasno trenér Hamrů. Právem také chválil morálku hráčů a docházku na tréninky, se kterou nemá absolutně žádné problémy.

Sólo trénink mají hamrovští brankáři, které vede Petr Javůrek. Za takových podmínkách mohou Hamry určitě bojovat o špici tabulky.

„Na zkoušku s námi trénuje ještě také Filip Jeřábek z Desné, který nás také zajímá,“ doplnil ještě změny v týmu kouč Hnídek.

TÝM BUDE KOMPLETNÍ

Na postu asistenta trenér dál působí Rudolf Říha. „Je dobře, že máme široký kádr a z čeho vybírat. Za posily bychom byli rádi, tým by pak byl už úplně kompletní. Vytipovali jsme si z béčka ještě Brožka, který s námi půl roku trénuje, jinak hraje za B mužstvo. Každý rok se chceme zlepšovat. Třetí místo by bylo super,“ zdůraznil asistent trenéra Rudolf Říha.

Posilou realizačního týmu je určitě trenér gólmanů Petr Javůrek. Ten se věnuje pouze přípravě brankářů. A plány, jak na ně, má naprosto jasné.

VĚNUJE SE GÓLMANŮM

„Začal jsem je trénovat v létě, když mě oslovil trenér Hnídek. A já neváhal, protože hamrovský mančaft znám a věděl jsem, že tým chce na něčem pracovat, co má hlavu a patu, že chce hrát na špici divize. Vím, že tady jsou kluci, kteří fotbal hrát umí a hlavně mají chuť hrát a baví je to. Z Jablonce přišel Honza Masařík. Tady dělá sparing partnera Kobymu (brankář Kobachidze). A tím jsou tady dva kvalitní gólmani. Trénuje s námi taky brankář béčka Štětkář a tři gólmani z dorostu. Těm všem se věnuju. A ještě se domlouváme, jak by to bylo možné i u mládežnických týmů. Chtěli bychom aby v Hamrech vznikla brankářská školička,“ informoval o svém postu trenér Javůrek. Hamrovští gólmani jednou posunuli třeba do vyšších soutěží. A také ho těší, že na tréninky chodí pomáhat i hráči z A týmu. „Chci dát brankářům kvalitní gólmanské základy, které by jim mohly dopomoct k cestě do vyššího fotbalu,“ uvedl Javůrek k zajímavé vizi, jež se právě týká hamrovských mládežnických brankářů.

MUSÍ UMĚT I VYSTŘELIT

Trénink gólmanů, jak zdůraznil, je velmi specifický. „Je to hlavně o dynamice, obratnosti, hodně lpím na tom, aby pracovali nohama, protože dnes je moderní, že gólmani už hodně lezou z vápna. Samozřejmě trénujeme střelbu, k tomu si bereme i dvacet balónů. Musí umět taky rozehrávku a mít dobrý postřeh. A právě tohle všechno obnáší trénink brankářů,“ vyjmenoval specifika zkušený kouč.

Každý trénink s ním je jiný. „Chci, aby to kluky bavilo. Chodí jich hodně a to jsem rád. Jsem spokojený, když jsou spokojení oni. Jdou z tréninku sice unavení, ale přijdou, poděkujou a řeknou: Trenére, bylo to super,“ to jsou ty baterky, které mě nabíjí,“ popsal zase svoji motivaci Javůrek. Kladně hodnotil také spolupráci s trenérem áčka Josefem Hnídkem a jeho asistentem Rudolfem Říhou. A také hlavní kouč si působení trenéra gólmanů pochvaloval. A kterého gólmana by dal Petr Javůrek svým svěřencům za vzor? „Určitě k nim patří Peter Schmeichel, to byl i můj velký vzor. Ale je i řada dalších kvalitních gólmanů, třeba čtyřicetiletý Gianluigi Buffon nebo osmatřicetiletý Iker Casillas. A jsem rád, že mi i náš hamrovský Koba Kobachidze řekl, že, když mu bude sloužit zdraví, chce chytat také třeba do čtyřiceti,“ dodal s úsměvem trenér a dodal, že dávají v zápasech příležitost oběma gólmanům. „Oba jsou výborní, navzájem se podporují, hecují,“ dodal. A upřesnil, že právě úterní tréninky připravuje speciálně pro ně, a to v délce až pětasedmdesáti minut. „Jsem rád, když pak kluci v zápase chytají dobře a trenéři jsou spokojení,“ řekl jejich kouč.

Velké Hamry mají moderní areál a díky tomu kvalitní fotbal díky městu.

VELMI POMOHLO MĚSTO

Starosta Jaroslav Najman je rád, že takové zázemí přitáhne hlavně mládež. A proto se takové akci nebránil. „Kabiny stály přes 4,7 milionu. Udělala se zároveň i nová kanalizace, zateplení a izolace. Spoluúčast TJ byla, ale jen minimální. Modernizace areálu byla akce rozdělená na dvě etapy. První se týkala úpravy oválu. Na tu jsme dostali dotaci ve výši devíti milionů. A druhou etapu, kabiny a zázemí, financovalo kompletně město. Areál může využívat každý, tak doufám, že ho Hamrováci využívat budou,“ dodal s úsměvem starosta. A zdůraznil, že fotbal podporuje hlavně proto, že TJ má velkou mládežnickou základnu. „Podpora sportu u mládeže byl hlavní důvod, proč jsme akci zafinancovali,“ řekl starosta a kladně hodnotil, že v nejbližších dnech bude TJ opět dělat nábor mládeže na ZŠ.