Trenér Zdeněk Bryscejn byl s výsledkem spokojený. „Hráli jsme dobře. Dařil se nám po celý zápas kombinační fotbal. Utkání bylo hodně kvalitní. Musím říct, že Trutnov byl také hodně fotbalový. Má zajímavé, mladé hráče. I díky tomu kvalita zápasu byla velmi dobrá. A navíc utkání doprovázela výborná atmosféra, kterou vytvořili fanoušci. A přišlo jich opravdu hodně. To není na divizi běžné.“„Dnešní zápas byl opravdu vydařený. Jsme spokojení, i když jsme šli trochu do rizika. Brali jsme náhradníky, protože souběžně hrálo naše béčko pohár. A tomu také přikládáme důležitost. Vyhrálo v Košťálově. My jsme museli hráče proto rozdělit do těchto dvou zápasů. A to se nám taky povedlo. Oba týmy vyhrály. Teď nás čeká doma Letohrad. A jestli dnešní tři body mají mít nějakou hodnotu, tak je musíme doma potvrdit. Chceme potřetí v řadě vyhrát. A mám radost, že si vede dobře také náš B tým. Má za s sebou čtvrtfinále Poháru LKFS, probojovalo se do semifinále. A příští víkend už ho čeká první mistrovské utkání krajského přeboru.“ doplnil Bryscejn.