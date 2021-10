Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa řádily v Lounech a přiblížily se čelu tabulky divizní skupině B. V „céčku“ se nedařilo Velkým Hamrům. Týmu trenéra Zdeňka Bryscejna se v dalším utkání divize C na domácím hřišti moc nevedlo. Fanoušci viděli díky Žitkovi jen jednu branku v síti soupeře, za to tři góly inkasovali Hamrovští.

„Dnes to byl po všech stránkách jednoznačně lepší soupeř,“ zaznělo po utkání z úst trenéra hamrovského A týmu Zdeňka Bryscejna. A ve svém hodnocení zápasu pokračoval: „Neměli jsme tentokrát nárok. My jsme neztratili body dnes, ztratili jsme je jinde. Bylo to zasloužené vítězství hostů, kteří hráli velmi dobře. Mohli jsme inkasovat i víc. Můžu říct, že jsme uhráli ještě hodně dobrý výsledek.“

Výkon týmu zhodnotil jasně také asistent trenéra Rudolf Říha: „Kolín byl nad naše síly. Mrzí nás to, ale musíme se s tím smířit.“ V dalším kole hrají Velké Hamry opět doma, hostí Náchod.