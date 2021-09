Náskok neudrželi v 9. kole divize B na hřišti předposledního Ostrova ani českolipští fotbalisté, kteří jen remizovali 1:1. Hosty dostal do vedení v 19. minutě Miroslav Dvořák, avšak po hodině hry stanovil konečný výsledek zápasu Jakub Kostka. Arsenal je v tabulce pátý a už v úterý ho čeká cesta na hřiště vedoucích Neratovic.

Extra velká spokojenost nepanovala ani ve Velkých Hamrech.

Trenér domácích Zdeněk Bryscejn k utkání řekl: „Prvních patnáct minut nás soupeř přehrával. Dostali jsme dva nešťastné góly, byly to takový polovlastenci. Prvních dvacet minut jsme nehráli dobře, až pak jsme hru vyrovnali. Takže o výsledku rozhodla druhá polovina prvního poločasu. To jsme měli tři tutovky a ani jednu jsme nedali.“O poločase utkání udělal změny. „Začali jsme hrát na jednu bránu a klobouk dolů před klukama. Úplně jsme soupeře zamkli. Dál se hrálo už jen na jednu bránu, ale vyhrát se nám už, bohužel, nepodařilo. Byl to zatím nejlepší tým, který se u nás představil. Těžko teď říct, jestli jsme remízou bod získali nebo ztratili. Od druhého poločasu jsme hráli opravdu dobře. V úterý, ve svátek, jedeme do Kutné Hory a hned o víkendu do Dvora Králové."