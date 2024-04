V divizní skupině C se opět dařilo A týmu Velkých Hamrů. Šesté vítězství v řadě potvrdilo jeho formu. Z Benešova přivezli Hamrovští tři body a v síti domácích nechali pět gólů. (1:5).

Velké Hamry A, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Benešov – Velké Hamry A 1:5 (1:1)

„V Benešově měli skvěle připravené hřiště, nový trávník, což nás příjemně překvapilo. Měli jsme po úvodních akcích dobrý dobrý vstup do utkání. Také jsme hned vedli 1:0. Nicméně domácí brzy srovnali a my neuhlídali standardní situaci. Hrálo se naprosto vyrovnaně. Po půl hodině hry přišel rozhodující moment, kdy při souboji byl jasně faulován náš kapitán. Byl to velmi ostrý zákrok. A za něj přišla červená karta. A to bylo rozhodující, protože jsme získali velkou výhodu, velkou převahu a poločas skončil nerozhodně. Ale ve druhém poločase jsme už ovládli hru. Navíc jsme brzy po přestávce dali gól na 2:1 a pak jsme měli hru pevně ve svých rukou. Dobře jsme kombinovali a získávali stále větší převahu. A když jsme to po finálním střídání dobře zvládli, dali jsme góly a pak už to byla jednostranná záležitost. Musím kluky pochválit, že jsme k celému zápasu přistupovali velmi dobře. My jsme byli v podobné situaci minulý týden, kdy jsme hráli hodinu v oslabení. Dnes jsme si s přesilovkou, kterou jsme získali, poradili dobře. Dobře jsme kombinovali a příprava na góly byla perfektní, šance jsme si vytvářeli dobře. Musíme hráče pochválit, je to už naše šesté vítězství v řadě. Máme dobrou sérii a hrajeme dobře, takže spokojenost. Příště k nám přijede Vysoké Mýto, které je také nahoře v tabulce. Takže to bude další těžký zápas, který nelze podcenit. Když jsme byli u nich, vyhráli jsme. Ale je to silný soupeř,“ připomenul trenér hamrovského áčka Zdeněk Bryscejn.



Turnov – Benátky 4:1 (1:1)

"Už jsme si zakřičeli, slavíme, potřebujeme to. Bylo to pro nás důležité vítězství, a to proti velmi kvalitnímu soupeři. A řekl bych, že s výrazným rozdílem. Takže všichni tady máme velkou radost. Věděli jsme, co máme dělat. Připravili jsme se na jejich hru, ale soustředili jsme se hlavně na naši vlastní hru. Chtěli jsme se prosadit na křídlech a v rychlých protiútocích. Dobře bránit, dobře se posouvat a nakonec jsme dali čtyři góly, jeden se nám podařilo vstřelit i ze standardní situace. Jsme rádi, že jsme se prosadili i tímto způsobem. Je to výrazný výsledek. Předtím jsme doma porazili Slávii 6:0, takže dát za dva zápasy deset gólů se jen tak nepovede. Máme z toho všichni velkou radost. O góly se kluci podělili. Máme tu Matěje Malého, který dal dva góly. Pak se premiérově prosadil Kříž, kterého jsme získali teď v zimě, takže nový hráč a hned dal gól, z čehož máme radost. A jeden gól dal Prokopec, který měl delší pauzu a nyní se vrátil do sestavy a také skóroval. Takže jsme spokojeni, všechno dobře dopadlo. Teď jedeme do Prahy, na Spoje Praha. Na jaře se jim moc nedařilo, ale teď hráli v Ústí a byli nepříjemní. Jsou nepříjemní pro každého, ale výsledkově se jim nedaří. Samozřejmě bychom si chtěli tři body přivézt, ale fotbal je nepředvídatelný, takže výsledky mohou být různé,“ řekl spokojený trenér turnovského áčka Josef Petřík.