Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Dneska jsem strašně spokojený, protože jsme hráli kvalitně, hlavně v prvním poločase nebylo hráčům co vytknout. První poločas měl jedinou chybu, že jsme dali jen jeden gól. Byli jsme výrazně lepší, měli jsme strašně moc šancí, které jsme zahodili. Zápas se mohl rozhodnout už v prvním poločase. Mohli jsme být klidnější. A taky se nám to mohlo i vymstít. Druhý poločas už takový z naší strany nebyl, ale zápas jsme měli pod kontrolou. Klukům musím poděkovat, protože hrála skoro totožná sestava jako ve středu v Mol Cupu. Jeden gól a tři body nás těší. Jeden gól stačí, má stejnou hodnotu jakotři, pět a víc. Anglický týden jsme zvládli tak, jak jsme chtěli. Víc jsme se soustředili na dnešní, divizní zápas než utkání v Mol Cupu. Klukům musím poděkovat, předvedli vynikající přístup k zápasu a naprosto zasloužené vítězství.“

Turnov - Letohrad 2:1 (1:1)

Nováčkem divizní C soutěže je FK Turnov. Ten si také připsal plný počet bodů.

Trenér Tomáš Nosek: "Tři body jsme si asi dnes úplně nezasloužili, ale výkon jsme podali lepší. A to napomohlo tomu, že jsme nedostali dva hloupé góly, který by zápas obrátili. Ve druhé minutě už jsme dali branku, která nám ale nepomohla. Soupeř hrál výborně. My jsme měli dvě gólové šance Beníška. díky brankáři Francovi zůstal stav v poločase 1:1. Ve druhém poločase jsme po chybě soupeře dali na 2:1. Zlepšenou obrannou hrou, než jakou jsme měli v Čáslavi, jsme už dotáhli utkání do vítězného konce. Ze tří bodů mám radost. Jsou to naše první tři body, už jsme si je zasloužili minulý víkend, ale stalo se to až dneska. Fanoušci fandili a nutno říct, že jsou v Turnově nároční fanoušci. Příští týden hrajeme v Cidlině. Každý zápas v této soutěži je jiný. A my se snažíme sbírat zkušenosti a postupně se zlepšovat. Ještě máme spoustu nedostatků, to znamená, že máme co zlepšovat a napravovat. Přístup k zápasům i k tréninkům nemůžu hráčům vytknout. Chodí do práce, mají další starosti… Teď přijdeme o dvě velké posily týmu, o Landfelda a Petržilku. Pro ně to byla dnes derniéra,oba odjíždějí na studijní pobyt do zahraničí. Pokusíme se nahradit je z vlastních zdrojů. Jsou to dobří hráči na divizi."