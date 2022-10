Domácí Velké Hamry pokračovaly v jedenáctém kole divize C dalším vítězstvím. Navázali na dobrý výkon o minulém víkendu v Turnově. A potvrdit dnešní tříbodový zisk chtějí za týden doma proti Náchodu.

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Byli jsme lepší, v prvním poločase jsme dali dva góly a soupeře jsme přehrávali. Ve druhém to soupeř přeskupil, změnil na dvou pozicích, což nám pomohlo. V záloze jsme měli převahu, tím jsme ovládli utkání a dali další branky. Dneska to bylo dobré. Soupeř určitě nemá špatný tým, ale dneska nám to vyšlo,líp jsme proměňovali šance. Příští týden máme doma Náchod, ten je úplně na konci tabulky, poslední. Tak, jak jsme chtěli dnes potvrdit minulou výhru nad Turnovem, tak budeme chtít za týden potvrdit tuto vítězstvím nad Náchodem. Chceme získat další tři body. Svůj den měl Patrik Žitka. Dal čtyři góly, jeho velkou předností je rychlost, je asi nejrychlejší hráč soutěže. Dneska mu to sedlo. Už mohl čtyři dát minulý týden, ale to zahodil, co se dalo. Na kontě už teď má třináct branek . Loni za sezonu jich dal pětadvacet. A toho si každý všimne. Vypracoval se na tuto úroveň,vždyť před dvěma lety to ještě byl hráč, který střídal. Pracuje na sobě. A má také k sobě dobré spoluhráče.“



Náchod – Turnov 1:3 (1:0)

Za hosty trenér Tomáš Nosek: „Soupeř měl slabou úroveň, proti horšímu mančaftu už asi hrát nebudeme. Stoprocentní šance jsme měli už v prvním poločase, škoda, že jsme nedali gól dřív. Zápas byl tak napínavý až do posledních deseti minut. Vyhráli jsme zaslouženě proti čtrnácti lidem. Byl jsem velmi nespokojený s výkonem jednoho z rozhodčích. Zavolal jsem i policii, protože jsem měl dojem, že píská pod vlivem alkoholu. A nebyl jsem sám. Potvrdil mi i jeden z domácích hráčů, že z něj byl cítit alkohol. A to poznám taky. Taky domácí diváci se smáli, co to tam vůbec píská. Policie přijela, dala sudímu dýchnout, k tomu mě ale nepustila. A výsledek byl nulový, všechno v pořádku. Nemám žádný důkaz, ale stojím si za tím a výsledku nevěřím. Když poškozuje někdo můj tým, moje práci, celotýdenní snažení kluků, kteří hrají fotbal většinou po práci, tak to se mi nelíbí a budu proti tomu bojovat. Pracoval jsem v Německu a tam jsem se s tím nikdy nesetkal, že by mne někdo úmyslně poškodil. Dostal jsem dnes červenou, asi půjdu před disciplinárku, dostanu nějaký trest, několik zápasu odkoučuje asistent a já budu stát v hledišti. Já jsem s tím srozuměný. Pravdu je potřeba říct a upozornit na to, co se dělat nemá. Fotbal dělám už dostatečně dlouho, abych takovou situaci poznal. A v Česku se spousta věcí ve fotbale stále přikrývá. Nerad, ale musím říct, že je to pro mne zklamání. Navíc, když si kluby ty rozhodčí platí. Je až s podivem, co rozhodčí dokáže písknout a co si vůbec na hřišti někdy dovolí. Neměl jsem to rád jako hráč a nemám to rád ani jako trenér. Je to pro mne velké zklamání. Jsem takto nastavený a nebojím se na to upozornit. Za svoji trenérskou kariéru bojuju a budu bojovat proti rozhodčím, kteří si myslí, že jsou nedotknutelní, jako sekta lidí, která si může dovolit všechno. Na hřiště má proti sobě nastoupit tým A a tým B a rozdat si to na férovku. A ne, že rozhoduje a řídí výsledek někdo třetí. Stejný rozhodčí jako dnes v Náchodě nás pískal už v Hlinsku, byl na lajně. A já už tam měl pocit, že nás poškozuje. Vím, že je rozhodčích málo. A asi se to, bohužel, nezmění. Je to boj s větrnými mlýny, ale když v tomhle nebudeme zajedno, tak je to špatně. Fotbal mám hodně rád, ale nemusím ho dělat za každou cenu. To, že nás záměrně poškozuje rozhodčí, mě nebaví. A jsem si docela jistý, že i minulý zápas byl nesprávně ovlivněný rozhodčím. A nebylo to jeho chybou. Byl to zápas úmyslně špatně řízený. Poznám, když někdo pískat neumí, ale taky poznám, když to někdo dělá záměrně. A za svým názorem si stojím, obhájím si ho.“



Trenér Náchoda Karel Krejčík: „K záležitosti s rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Nevím, co tam řešili. Soupeř byl herně lepší, vyzrálejší. Ale vypadalo to, že tři body jsme schopní získat. Dva kluci se nám zranili, měli jsme problémy se sestavou, hráli za nás i dorostenci a hráč z B týmu. Nezvládli jsme závěr. Přihráli jsme na první gól, další přišel z trestného kopu a bylo rozhodnuto. Jsme v těžké situaci, nebojujeme, padla na nás deka. Mužstvo vedu od podzimu, doplňovali jsme ho kvůli zdravotním problémům. Z loňského týmu hrají tři hráči, snažili jsme se to doplnit. Někteří hráči ale divizních kvalit ještě nedosahují. A z toho pramení naše nevýrazné výkony. Kluci byli proti Turnovu hodně nervózní, nepředvedli to, co mohli. Máme málo bodů a špatné postavení, je to jedno s druhým. Dostal jsem od vedení ultimátum, uvidíme, jak se rozhodnou po podzimu.“