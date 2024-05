Fotbalisté Velkých Hamrů nastupovali k dalšímu domácímu utkání proti celku Trutnova v roli favorita. Opravňovalo je k tomu postavení obou mužstev v tabulce a také se od začátku zdálo, že Hamry tuto úlohu potvrdí. Svého soupeře zatlačily před jeho branku a když ve 26. minutě vstřelil domácí Vosecký vedoucí branku, měli fanoušci o tom, jak to dopadne, jasno. To jim však vydrželo pouze něco málo přes minutu, když hosté z rychlého útoku srovnali stav zápasu. Domácí působili trochu zaskočeným dojmem, stále však tlačili soupeře před jeho branku. Trutnov ale přijel s dobře organizovanou obranou, ze které dokázal vyrážet k rychlým protiútokům. A tento obraz hry pak platil po celé utkání. Domácím příliš nefungovala koncovka. A protože se ani soupeř již nedokázal gólově prosadit, i když dvakrát domácí od pohromy zachraňoval brankář Čamrda, skončilo utkání remízou. A s tou byli určitě spokojenější hosté.

„Potýkáme se s tím, že hrajeme nekompletní a klíčoví hráči jako Linka nebo Cvrček se nedají nahradit. Soupeř přijel vyloženě bránit a čekal na protiútoky. My jsme měli zápas pod kontrolou, byli jsme trpěliví a dali jsme gól, ale za minutu jsme dostali vyrovnávací gól. Měli jsme převahu, ale hrozili jsme jen ze standardek. Měli jsme dvě tutovky, které jsme neproměnili, a naopak hosté měli jeden úspěšný protiútok. Po porážce v Čáslavi jsme si řekli, že doma musíme dát do hry více srdce, ale nesplnili jsme to. Takto se o čelo tabulky nehraje. Trutnov si přijel pro bod a má ho. Někteří hráči mě dnes zklamali. Určitě o tom budu mluvit na tréninku velmi konkrétně,“ plánoval po zápase trenér Zdeněk Bryscejn.

Turnov A – Vysoké Mýto 3:1 (1:0)

„Máme skvělý tým. Technicky zdatný soupeř nám způsoboval problémy, ale podařilo se nám vstřelit první gól, což bylo velmi důležité. Byla to hezká akce. Z pravé strany přišel centr do pokutového území, kluci byli důrazní a vstřelili jsme gól na 1:0. Poté se nám podařil rychlý protiútok. Štěpán Havel dal dva góly a Petr Havel jeden. Tentokrát to byli úspěšní bratři. Nechali jsme je hrát spolu v útoku a vyšlo to. Oba dali góly a jsme za to rádi. Takže to pro nás dopadlo dobře. Samozřejmě jsme se přiblížili na dosah ke čtvrtému místu a pokud by se nám to podařilo, bylo by to skvělé. Doma se nám daří, pro naše fanoušky dáváme hodně gólů a máme dobré zápasy, ale venku to není tak dobré. Ale je to lepší, než kdyby to bylo naopak. Naši fanoušci vidí góly a vítězství, takže jsme rádi i za diváky. Nálada v týmu se také zlepšila. Příště jedeme do Čáslavi, ta bojuje o záchranu. Nedávno ale porazila Velké Hamry, takže to bude zase těžký zápas s týmem, který je na spodku tabulky a nikdo nechce sestoupit. Určitě to bude náročné," předpovídá trenér turnovského áčka Josef Petřík.