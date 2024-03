„Začali jsme, jako už tradičně. Prohrávali jsme hned v první minutě, ale pak jsme z videa zjistili, že gól byl z offsidu. Nicméně, někteří hráči ještě nebyli úplně koncentrovaní na zápas. A pak začala naše disciplína, že stále něco doháníme. Honíme se za výsledkem místo toho, abychom ho otočili. Během prvního poločasu jsme si vytvořili velkou převahu, což dokazuje i velké množství standardních situací.

V prvním poločase jsme kopali asi 12 rohů. A když jsme konečně dali gól, nebyl nám uznán. To bylo těsně před přestávkou. Musím říct, že i přes naši převahu hosté hrozili z protiútoků. První poločas jsme zase nezvládli,“ řekl k průběhu první půle trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.

V divizi si body připsaly hostující týmy Velkých Hamrů i Turnova

Poté udělal nějaké změny v sestavě, což se Hamrům vyplatilo. Vytvořily si velký tlak. Vstup do druhého poločasu byl výborný. A výsledkem bylo otočení skóre na 2:1.

Javůrek měl svůj den. Hamry jdou do semifinále

„Ale protože jsme museli vše dohánět, ztratili jsme hodně sil a to se projevilo kolem 65. minuty. Začali jsme ztrácet střed hřiště a po jedné ztrátě jsme z dalšího protiútoku inkasovali na 2:2. Nebyli jsme na tom v té chvíli zrovna ideálně. Ale bojovnost a vůle našich hráčů po vítězství byla velká a nakonec jsme z posledního rohu dali vítězný gól. Myslím si, že průběh zápasu byl jednoznačně v náš prospěch a vítězství si zasloužíme, ale bylo to opět velmi těžké utkání. Komplikujeme si to sami. Ale o to jsou taková vítězství cennější, jsou to doslova tři vydřené body,“ zdůraznil kouč hamrovského áčka.