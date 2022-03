Soupeř neprostřelil hamrovskou svatyni ani jednou. „Jsme spokojení s výhrou, ale nebylo to tak lehké, jak to z výsledku vypadá. Soupeř byl agresivní, nepříjemný, houževnatý. Tři body jsme museli hodně odpracovat. Uklidnila nás až druhá branka na 2:0. Vyhráli jsme zaslouženě. Cestu k vítězství nám soupeř hodně ztížil. A navíc ani terén ještě není kvalitní tak, aby se hrál dobrý fotbal. To je vidět i v první lize. To, co jsme si řekli, jsme splnili. Minulý nekvalitní výkon jsme na tréninku rozebrali. Kluci věděli, že to nebylo v pořádku. Máme natolik zkušený tým, aby se z toho poučil. Potřebovali jsme napravit minulý výsledek a to se nám povedlo. Příští týden zajíždíme na umělku do Trutnova. Nikde a ani tam to nebude jednoduché. Trutnov nemá body na rozdávání, určitě se bude o ně chtít doma poprat,“ zdůraznil trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.