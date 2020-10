Áčko Velkých Hamrů zajíždělo na další zápas FORTUNA: DIVIZE C na hřiště soupeře. A jelo s přáním vyhrát a přivézt body, i když všichni věděli, že j e čeká velmi těžký duel se sousedem v tabulce.

VYMĚNILI SI MÍSTA

„Náchod byl před utkáním za námi, teď už je před námi. Nám ten zápas tentokrát nevyšel úplně podle představ, nehráli jsme dobře. Náchod měl první poločas malinko víc ze hry, dostal se do vedení. Ve druhém poločase nám pomohlo, že Náchodu byl vyloučený hráč. Dostali jsme se do tlaku, měli jsme několik dobrých šancí, ale neproměnili jsme je. A pak jsme hloupě ztratili míč na jejich polovině a z brejku se dostali do pokutového území a po nedovoleném zákroku byla penalta. Dali na 2 : 0 a pak už to byla taková křeč,“ popsal průběh duelu asistent trenéra Hamrů Rudolf Říha.