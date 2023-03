Hamrovští fotbalisté začali soutěž na hřišti soupeře vítězstvím, které se „zvenku“ cení o to víc. Z Brandýsa si přivezli tři body. A aby toho nebylo málo, zamířili zrovna na hřiště do Desné, kde B tým bojoval v utkání Poháru Libereckého kraje. A také vítězně. Takže první mistrovský fotbalový týden po zimní přestávce vyšel pro Hamry víc jak dobře.

Za vítěze předseda FK Velké Hamry Josef Hnídek: „Minulý týden jsme byli na soustředění v Modré u Děčína. Připravovali jsme se tam na trávě. Ale poslední den začal padat sníh, odehráli jsme dvě utkání a asi z toho nám onemocnělo několik hráčů a také trenér. Do Brandýsa jsme jeli s obavami. Byli jsme ale od první minuty na hřišti lepším mužstvem. Brzo se nám podařilo dát gól a vyhráli jsme zaslouženě. Ve druhém poločase jsme si to už zkušeně pohlídali. Vracíme se spokojení. Po pěti letech v divizi se nám poprvé podařilo vyhrát hned první, venkovní zápas. Takže jsme prolomili i tuto sérii. Nám se zimní příprava povedla a tímto zápasem jsme na ni navázali. Byl to první mistrák po dvou a půl měsících. Všichni už byli natěšení. A teď se potřebujeme brzy uzdravit. A teď z Brandýsa míříme přímo do Desné. Tam hraje naše béčko pohárové utkání. Ti, kteří nehráli v divizním utkání, nastoupí za béčko. Chceme v poháru zase uspět. První domácí divizní zápas nás čeká už příští týden s Trutnovem. Možná, že ho ale odehrajeme v Desné, na našem hřišti ještě leží sníh."

Velké Hamry, Brod a Pěnčín jdou do finále o titul nejoblíbenější klub v kraji

Trenér Zdeněk Bryscejn: „Zápas jsem viděl. Chlapci mi udělali radost, že takhle vyhráli. Hned mě to uzdravilo.“

Branky: 10., 15., 61. Žitka, 23. Šidlo



MFK Trutnov – FK Turnov 3:1 (2:0)

Také turnovské mužstvo odstartovalo soutěž na hřišti soupeře. Zpátky se ale vrátilo bez bodů.

Pro Pěnčín pořádná prověrka, pro Turnov poslední revize před startem divize

Trenér turnovského týmu Tomáš Nosek: „Kdybychom neudělali hloupé chyby, tak by to bylo fajn. Chyb jsme udělali víc než soupeř a zaslouženě jsme prohráli. Mám mladé hráče, sice se z chyb můžou poučit, ale nesmíme chyby opakovat. Trutnov byl hratelný. Soupeř v tomto zápase byl stejný, jako my. My jsme ale byli nedůrazní v pokutových územích, v obranné fázi jsme byli nedůslední a dostali jsme tři branky. V útočné fázi jsme si také vytvořili brankové situace, ale nevyřešili jsme je. Fotbal se rozhoduje ve vápně. A v téhle fázi utkání jsme byli tentokrát slabší. Příští utkání hrajeme doma proti Čáslavi.“

Branky: 9. Brejcha, 45 + 2, Horčička, 60. Zezula – 72. Havel (PK)