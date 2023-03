"Tentokrát jsme do utkání vstoupili dobře. Situace, které jsme špatně řešili minule v Trutnově, jsme teď zvládli dobře. Prvních dvacet minut bylo výborných. Dali jsme dvě branky, mohli jsme dát i další. Po dvaceti minutách jsme trochu povolili a soupeř se vrátil do hry. Začal hrozit dlouhými nákopy k nám do vápna. Čáslav měla hodně vysokých hráčů. Po standardní situaci jsme dostali gól. To, co se nám nepovedlo minule v Trutnově, tak tentokrát vyšlo. Dali jsme třetí gól v poslední minutě před koncem první půle. Petr Havel využil chybné postavení brankáře a dal pěknou branku, kterou překvapil. Všichni čekali jiné zakončení a on zakončil samostatným únikem. Ve druhém poločase jsme měli pět, šest šancí z brejků. Soupeř hrál hodně vysoko, na riziko. Měli jsme spoustu situací, ze kterých jsme gól dát měli. Bohužel se nám to nepovedlo. Druhý poločas byl bez větších nervů. Vítězství doma potěšilo, přišli i diváci a viděli, že hrajeme koukatelný fotbal. Takže jsme spokojení. Příští týden jedeme do Letohradu. Celý týden se na zápas budeme připravovat."