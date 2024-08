„Po pěti letech to beru zase na sebe. Rozhodl jsem se, že oddělíme A a B mužstvo. Měli jsme model, že tyto dva týmy trénovali společně a v průběhu sezóny spolupracovali. Teď došlo k jejich rozdělení. Máme áčko a béčko, každé mužstvo trénuje jinak. Jsem rád, že B tým povede zkušený trenér Zdeněk Bryscejn a že k sobě bude mít vedoucího mužstva Karla Nováka,“ okomentoval svoje rozhodnutí Josef Hnídek.

V Hamrech bylo v minulých sezónách dané, že si pomáhali hráči A a B mužstva. To, podle plánů předsedy FK, teď už bude minimálně, pouze v případě zranění nebo jiných mimořádných situací.

„Bude to opravdu jenom tehdy, když to bude dávat nějakou logiku. Nebudeme už tak posilovat, jako to bývalo. Naopak chceme dát šanci těm mladým, kteří končí v U19. Takže si od toho slibujeme, že budou přecházet z U19 do B mužstva. To jsme neměli dosud úplně zajištěné. Dávali jsme tyto hráče do jiných oddílů. Teď bychom si rádi z devatenáctky ty nejlepší nechávali v B mužstvu a s nimi pak pracovali dál s výhledem do A mužstva,“ upřesnil svoje plány Hnídek.

Béčko sehrálo v rámci přípravy několik utkání. Zúčastnilo se také turnaje v Železnici a skončilo na druhém místě.

„Budujeme úplně něco nového, proto jsem rád, že u nás zůstává dál trenér Bryscejn, který má mnoho zkušeností a já od něj potřebuji pomoc, protože začínáme s béčkem de facto od nuly,“ zdůraznil předseda FK.

Nad změnami přemýšlel několik měsíců a sám je zvědavý, jak bude jeho vize fungovat, zda zvolil správnou cestu.

„To, co jsme dělali dosud, nebylo špatné. Ale teď se opravdu koncentrujeme na A mužstvo, u kterého chceme trénovat v menším počtu hráčů. Kádr je mnohem užší, než to býval. Nebylo jednoduché některým hráčům říct, že půjdou do béčka nebo se s nimi rozloučit. S některými jsem strávil i sedm, osm let. Čas ukáže, jestli jdeme správnou cestou. Já doufám, že ano. Určitě chci, aby trenér Vodička s trenérem Bryscejnem spolupracovali a aby to fungovalo,“ přeje si Josef Hnídek.

V Hamrech se dá s novou sezónou do pohybu nová trojkombinace A mužstva, B týmu a dorostu, v níž si každý pojede po své linii a spolupracovat navzájem budou podle potřeby. Dorost povede Ondra Štěpánek, vedoucím týmu je opět Karel Novák.

„Ondra Štěpánek je jeden z klíčových hráčů A mužstva, ale vypadá nadějně jako trenér. Hrozně ho začalo bavit trénování, takže bychom mu chtěli dát šanci u devatenáctky. Samozřejmě někdy se může stát, že dá přednost A mužstvu, které bude prioritou,“ představil předseda dalšího člena realizačního týmu Velkých Hamrů.

Předseda klubu má radost, že se mu podařilo v Hamrech udržet skvělé trenéry Jaroslava Vodičku a Zdeňka Bryscejna.

„Jsem za to strašně rád. Bylo to pro mne moc důležité,“ zdůraznil Hnídek.