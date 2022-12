Se kterým soupeřem to bylo hodně těžké a se kterým naopak?

Potrápil nás Liberec, to byla velká dřina, i když jsme na to určitě měli a měli jsme z toho zápasu mít i tři body. A třeba Dobrovice, o těch jsem si myslel, že to bude těžší soupeř. Ale bylo to naopak, Nechci říct že to bylo jednoduché utkání, ale zvládli jsme ho v pohodě.

A jak jste sezónou proplul vy, jako hráč?

Přešel jsem z Jablonce do Velkých Hamrů. Tam je pohoda. Mám důvěru našeho trenéra Bryscejna i předsedy klubu pana Hnídka. To bylo pro mne super, jsem spokojený, na podzim se mi hrálo dobře. Do všech zápasů jsem šel na sto procent a nechal jsem v nich všechno. Dařilo se mi.

Kasíruju střelce gólů, začátečníky, majitele žlutých karet, říká Krejčík z Hamrů

Nelitujete odchod z Jablonce?

Myšlenka na to, jestli to nebyla chyba, se samozřejmě objevila. Bylo to ze dne na den, oslovil mě pan Hnídek a já jsem se rozhodl. Takže ta myšlenka dlouho netrvala. A po půlce sezóny jsem rád, že se to povedlo. V Hamrech máme super partu. A to je důležité. V Hamrech jsem se našel. Ale tím nechci hanit Jablonec. Tam jsem dostal základy, hodně jsem se tam naučil, fotbalově mě vychoval.

Soutěž jste skončili už před několika týdny. Scházíte se dál?

Ano, chodíme na tréninky zahrát si fotbal, hlavně proto, abychom něco dělali a nevyměnili fotbal za gaučink. Pracuju a spěchám z práce za rodinou.

A jak si budete udržovat přes Vánoce fyzičku? Dostali jste nějaký úkol?

Konkrétní úkol od trenéra nemáme. Já zastávám názor, že, když je volno, tak je volno. A abychom se pak připravili na další část soutěže, tak k tomu slouží příprava. Já si určitě chci užít volno s rodinou.

S podzimem jsou v Turnově spokojení. Ze tří tréninků týdně trenér Nosek nesleví

A jak vidíte jarní výkony a výsledky hamrovského týmu?

Určitě chceme hrát co nejlíp a co nejvýš v tabulce, protože na to máme. Kdyby vyšel postup, bylo by to parádní. Záleželo by ale na vedení klubu. My, hráči, uděláme všechno pro to, abychom soutěž vyhráli.

Jak se vám líbilo mistrovství světa ve fotbale? Kdo byl váš favorit?

Zápasy jsem sledoval. Ve finále jsem věřil Argentině a Messimu, ta mě celkově překvapila, překvapil mě i Messi. Na něho je radost se koukat.

Jaký jste měl nebo máte fotbalový vzor?

Můj vzor byl Ronaldinho.

Ze všech stran teď zní jméno Messi. Jaký je to, podle vás, člověk a fotbalista?

Je to týmový hráč, promlouvá v kabině k týmu. Stále se udržuje ve výborné hráčské kondici. Jako hráč je to prostě bůh a jako člověk? Asi je v pohodě.

V Hamrech se zaslouženě slavilo. Turnov venku dělal hodně chyb

Jaké jsou vaše osobní fotbalové plány?

Chci hrát fotbal, dokud mi budou fungovat nohy. To jsem řekl nedávno i své manželce, když se mne ptala, jak dlouho ještě chci fotbal hrát.

Na jakém hrajete postu?

Jsem mozek týmu, střední záložník. Nejsem střelec gólů. Na této pozici se mi hraje nejlíp. Ale, začínal jsem kdysi jako brankář. Brzy jsem ale poznal, že patřím spíš do hřiště, než do brány.

Už víte, co vás čeká v přípravě?

Začínáme v lednu, v únoru jedeme na soustředění do Modré, tak odehrajeme i přípravné zápasy. A tak to bude pokračovat až do začátku sezóny. Příprava bude dlouhá.