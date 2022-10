Příjezdem policie skončil zápas Divize C mezi domácím Náchodem a nováčkem z Turnova. Hostující trenér Tomáš Nosek se musel poroučet z lavičky do hlediště, když dostal po padesáti minutách hry červenou kartu za to, že osočil asistenta rozhodčího Zbyňka Novotného z podnapilosti.

„Jdi do pr…, seš ožralej, zavolám na tebe policajty, ať ti dají dejchnout,“ cituje oficiální zápis z utkání slova trenéra Tomáše Noska, který po zápase opravdu policii zavolal.

„Zavolal jsem i policii, protože jsem měl dojem, že píská pod vlivem alkoholu. A nebyl jsem sám. Potvrdil mi i jeden z domácích hráčů, že z něj byl cítit alkohol. A když to z někoho táhne, tak to poznám. Taky domácí diváci se smáli, co to tam vůbec píská. Policie přijela, dala sudímu dýchnout, k tomu mě ale nepustila. A výsledek byl nulový, všechno v pořádku. Nemám žádný důkaz, ale stojím si za tím a výsledku nevěřím,“ komentoval to Nosek druhý den už s chladnou hlavou.

Zápas jeho tým vyhrál po bleskovém obratu v poslední desetiminutovce 3:1. Hořkost z výkonu sudích ale v Noskovi zůstala.

Zdroj: tvcom.cz

„Zápas byl tak napínavý až do posledních deseti minut. Vyhráli jsme zaslouženě proti čtrnácti lidem. Když poškozuje někdo můj tým, moji práci, celotýdenní snažení kluků, kteří hrají fotbal většinou po práci, tak to se mi nelíbí a budu proti tomu bojovat. Pracoval jsem v Německu a tam jsem se nikdy nesetkal s tím, že by mě někdo úmyslně poškodil. Dostal jsem dnes červenou, asi půjdu před disciplinárku, dostanu nějaký trest, několik zápasu odkoučuje asistent a já budu stát v hledišti. Jsem s tím srozuměný,“ je jasné Noskovi, že bez flastru tenhle zápas nebude.

„V Česku se spousta věcí ve fotbale stále přikrývá. Nerad, ale musím říct, že je to pro mne velké zklamání. Navíc, když si kluby ty rozhodčí musí platit. Je až s podivem, co některý rozhodčí dokáže písknout a co si vůbec na hřišti někdy dovolí. Neměl jsem to rád jako hráč a nemám to rád ani jako trenér. Jsem takto nastavený a nebojím se na to upozornit,“ dodal turnovský stratég. Jak to viděla domácí náchodská strana?

„K záležitosti s rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Nevím, co se kolem něho řešilo. Soupeř byl herně lepší, vyzrálejší,“ řekl k celé situaci stručně domácí lodivod Karel Krejčík.