Kanonýrem posledního fotbalového víkendu v září byl Patrik Žitka, který hraje za A tým Velkých Hamrů. V zápase FORTUNA: LIGY divize C Velké Hamry – Kosmonosy (4 : 2), dal tři góly.



Jak často dáváte tři góly?

V divizi to byl můj první hattrick a jsem za něj rád. Hrálo se mi dobře. Když se poštěstí dát gól, tak se hraje dobře každému.



Lilo jako z konve, jaké počasí vám při zápase vyhovuje?

Počasí a podmínky nebyly ideální. Ale i tak se mi hrálo dobře. Ideální pro mne je tak patnáct, dvacet stupňů. Ale déšť mi nevadí, radši hraju když prší, než když je vedro.



Byly to vaše sólo góly nebo vám někdo dobře přihrál?

Byla to práce celého týmu. První gól jsem dal z kolmé přihrávky, po které jsem gólmanovi udělal kličku. Při druhém gólu to bylo díky standardní situaci, zahrávali jsme roh, míč letěl na mne, měl jsem štěstí a dal jsem gól hlavou. Třetí byl z dlouhého nákopu, balón jsem si našel v souboji a zakončil gólem.



Bude vás hattrick něco stát?

Určitě. Už mi to kluci napsali do kasy, budu muset něco zaplatit. Platíme za první gól a za hattrick. Ten už je dražší.



Kdy a jak jste začal hrát?

Díky mému otci, který hrál také fotbal. Začínal jsem v Jablonci, tam jsem hrál až do dorosteneckého věku a pak o mne projevil zájem pan Hnídek a od té doby jsem v Hamrech. Už je to pátý rok.



Na jakém postu hrajete?

Nejčastěji na krajní záloze vpravo nebo vlevo, občas na pozici útočníka.



Nezkoušel jste třeba chytat?

Ne, do branky jsem se snad nikdy nedostal. Už jsem si vyzkoušel i krajního obránce, ale to mi moc nesedělo. Jsem spíš útočný typ.

Jak vidíte budoucnost vašeho týmu?

Začali jsme velmi dobře. Bylo by hezké, když bychom skončili první. Ale soutěž je ještě před námi a čeká nás hodně práce.

Co vám uvízlo v paměti z dosavadní fotbalové kariéry?

Když jsem šel jednou hrát za hamrovský B tým, tak jsme dali asi devět gólů a mně se v tom zápase také dařilo a vstřelil jsem hodně gólů. To byl pěkný zážitek.

Máte nějakou ikonu ve fotbalovém světě?

Je to hráč Real Madrid Eden Hazard.

Jak vidíte situaci s covidem a fotbalem?

Doufám, že se hrát nepřestane. V rouškách se určitě hrát nebude. Snad budou podmínky takové, abychom mohli v soutěžích pokračovat a situace se bude dál vyvíjet příznivě.

V sobotu 3. října vás čeká utkání v Náchodě, jak ho tipujete?

Určitě to nebude lehký zápas. Budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek a odvézt tři body k nám do Hamrů. Teď máme šestnáct bodů, ztrácíme jeden bod na první místo a jsme jeden bod před Náchodem, který je hned za námi. Bude to určitě těžké utkání.