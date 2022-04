Střelecký den měl kapitán Jan Linka, který vstřelil tři góly. Kouč Bryscejn byl s výsledkem spokojený: „Až na deset minut, kdy jsme měli krátký výpadek, jsme hráli dobře. Vítězství bylo zasloužené, i když poločas byl 1:1. Na začátku druhého jsme hned dali gól a pak už si šli kluci za výhrou a za třemi body. Hosty jsme do ničeho nepustili. Zopakovali jsme předchozí kvalitní výkon. Jsem spokojený. Kapitán Linka hrál v druhém poločase dobře a dal klasický anglický hattrick, to znamená tři góly v jednom poločase, nesmí to být gól z penalty, nesmí dát gól mezi tím nikdo jiný, ani od soupeře, musí to být tři za s sebou. A to se mu dnes povedlo.“