Za úkol má Kamil Krejčík řídit kabinu, aby všechno fungovalo, na starosti má i příspěvky, platby, pokuty do klubové pokladny.



„Musím držet kasu, aby bylo na rozlučku. Často přispíval třeba Patrik Žitka, kterému se povedlo několik hattricků. Honza Černý už také za nějaký zaplatil. Střelce gólů kasíruju často. No a zvyknout si musí i naši mladí hráči. Samozřejmě zaplatí zápisné, poplatek je také za první vstřelený gól. No a platí se i za žluté karty tedy za nesportovní chování. Červená karta samozřejmě taky něco stojí. Ale ani si už nepamatuju, kdy jsme jako tým poslední červenou dostali. To už je opravdu dlouho. Hamry hrají slušně."



Jaké máte v Hamrech taxy?

Hattrick stojí tři stovky, to není nic velkého. Každý gól navíc je další stovka. Platí se taky za rozhovor v novinách. Ale za takové důvody kluci zaplatí rádi.



Jaká byla, podle vás, sezóna A týmu?

Na podzim jsme nehráli s takovým soupeřem, který by nás vyloženě přehrál. Jediné lepší byly Benátky, se kterými jsme hráli doma. Ty mají zkušený tým, hrály chytře, odzadu. Porazily nás svojí zkušeností. V některých zápasech nás soupeř třeba přehrával, ale i tak jsme horší nebyli.



Které podzimní utkání bylo zajímavé?

To, ve kterém jsme vyrovnali na 1:1 a v závěrečných minutách jsme nedali penaltu. A za pět minut na to jsme dostali gól.



To musí být dost náročné na psychiku týmu…

Určitě. Ale takový je fotbal. Netrefí se ani hráči na mistrovství světa.



Zaplatil za to ten hráč, který penaltu nedal?

Ne, ten neplatil. Za to se u nás neplatí.



Jste spokojený s postavením hamrovského áčka?

Jsme čtvrtí, takže ano. První Liberec B je adept na postup. Na nás má bodový náskok. Liberec patří do vyšší soutěže, do třetí ligy. Před námi jsou Benátky a Hlinsko. Chtěli jsme být do třetího místa a prát se v tabulce trochu výš. Mohli jsme získat bodů víc, některé jsme ztratili zbytečně.

Pomýšlíte na postup?

Já si myslím, že si ho letos Liberec pohlídá. My si chceme postup vykopat. Několik našich starších a zkušenějších hráčů jsou mužstvu jistotou, ale mladí si musí vykopat ještě zkušenosti, musí vyzrát. Myslím, že teď ještě není ten správný čas na postup. Ale trenér rozhodne.



V předvánočním čase ještě trénujete?

Ano, dvakrát týdně. Já ale z pracovních důvodů teď tréninky musím vynechat. A taky chci trávit víc času s rodinou.

O Vánocích budete lenošit?

To určitě ne. Každou zimu běhám, lyžuju. Nemám rád vánoční válení, chci volno prožít aktivně.



Jak jste tipoval mistrovství světa?

Hlavně jsem přál titul Messimu, protože je to jediný, který mu chybí. Už vyhrál všechno, co mohl. Určitě si ho zasloužil.



Překvapil vás nějaký tým?

Překvapili mě Maročani. A velmi mě zklamala Belgie. Čekal jsem, že dopadne líp.



Co říkáte atmosféře finálového utkání? Zažil jste někdy takovou?

Byl jsem už na Barceloně, když hrála proti Atlético Madrid, v hledišti sedělo devadesát tisíc diváků. A super zážitek bylo pro mne utkání Čechů, když hráli na EURU v Maďarsku. Byl jsem i v Anglii na Liverpoolu. Atmosféra tam byla taky fantastická.



Jak by uspěl český tým, pokud by se na mistrovství světa probojoval?

Asi bychom skončili ve skupině. K takovému fotbalu, který se hraje na mistrovství světa, nám přece jen ještě něco chybí.



Jaké bude vánoční fotbalové přání pro vaše mužstvo?

Aby nás fotbal bavil. V posledních zápasech jsme hráli hezký fotbal, tak abychom v něm pokračovali. A hlavně, aby nám všem sloužilo zdraví.