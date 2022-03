Teď chce střílet góly za divizní Českou Lípu, kde by rád nahradil kanonýra Davida Halbicha, který odešel do Neratovic. Proti pražské Aritmě to vypadalo velmi dobře, Kazda trefil hned tři góly a pomohl Arsenalu v prvním jarním zápase k jasné výhře 5:1.

„Z fotbalového hlediska to s fotbalem nemělo nic společného. Mohla za to umělá tráva menších rozměrů s tvrdým povrchem. Většina zápasu se odehrávala ve vzduchu, bylo tam hodně soubojů. Jsem moc rád, že i když jsme prohrávali, tak jsme to nakonec dokázali obrátit. Určitě to nebyl jednoduchý zápas. Je ale důležité, že jsme si odvezli tři body. Můj hattrick? To byla pověstná třešnička na dortu. Musím za to poděkovat mým spoluhráčům, bez nich bych ty góly nedal,“ usmál se Kazda.

Ten se minulé léto vrátil z Varnsdorfu zpět do Slovanu Liberce. Jenže na konci roku 2021 ukončil profesionální kariéru. Stal se tak volným hráčem a zamířil do České Lípy.

„Jednání ale nebyla jednoduchá. Měl jsem stále profesionální smlouvu, to byl kámen úrazu. Lípa by mě asi odkoupit nemohla, s hostováním by to bylo také složité. Proto jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Smlouvu v Liberci jsem ukončil i z jiných důvodů,“ ohlédl se za celým průběhem jeho přesunu do divizní kabiny.

FOTO: Parádu Arsenalu dirigoval třígólový Kazda

Proč si Kazda zrovna vybral Českou Lípu? „Mám tady hodně dobrých kamarádů, bývalých spoluhráčů a trenéra, který mě kdysi trénoval v Liberci. Když jsem se jezdil koukat do Lípy na zápasy, uchvátila mě ta atmosféra a českolipští fanoušci tolik, že jsem si řekl, že bych si tady jednou chtěl zahrát. To se splnilo,“ zdůraznil.

Kazda je stále mladý, je mu teprve 23 let. Proč tedy skončil s profesionálním fotbalem? „Já tom říkám syndrom vyhoření,“ rozesmál se. „Uvedu to na pravou míru. Fotbal už mě nebavil, jako dřív. Nechodil jsem na tréninky s takovou chutí. Potom prostě člověk nemůže pracovat na sto procent. Jsem moc vděčný Slovanu i Varnsdorfu, že jsem tam dostat možnost vyzkoušet si zahrát i na té nejvyšší úrovni a zažít ten pravý fotbalový život. Já se ale rozhodl jít jiným směrem. Třeba toho jednou budu litovat, kdo ví. Třeba to bylo špatně. Ale já toho zatím nelituji. Po příchodu do České Lípy měl fotbal zase začal bavit. V týmu máme skvělou partu a já doufám, že se to projeví i na našich výkonech. Věřím, že se ještě popereme o postupu do třetí ligy,“ pevně doufá Kazda, který se živí logistikou.

Mohl ve své dosavadní kariéře udělat něco lépe? „Těžká otázka. Podle mě jsem tomu asi mohl dát víc. Třeba bych měl těch startů v první a druhé lize víc. Já jsem ale rád za to, co jsem prožil. Budu na to vždy rád vzpomínat. Pár snů jsem si splnil. Start v Evropské lize pro mě bude navždy sci-fi! Byla to sice tak jedna minuta, ale nikdy jsem o tom ani nepřemýšlel. No, po bitvě je každý generál, ale vím, že jsem tomu fakt mohl dát víc,“ pokýval hlavou.

Arsenal by rád zaútočil na postup do třetí nejvyšší soutěže. První jarní kolo ovšem zvládly první Neratovice i druhý Most. Na první místo ztrácí Česká Lípa stále devět bodů. „Je to hodně, ale může se stát cokoliv. My musíme prostě posbírat co nejvíce bodů. Bohužel to nemáme ve své moci. Musíme se jenom modlit, aby Neratovice dvakrát klopýtly a my si to s nimi mohli rozdat doma v posledním kole o divizní vítězství! To by bylo moc fajn. Sílu na celkové vítězství určitě máme, o tom jsem přesvědčený,“ má jasno.

Kazda o dalším fotbalové životě zase tak moc nepřemýšlí. „Jsem spokojený tam, kde jsem. Neříkám, že bych se někdy nechtěl posunout někam dál. Jsem člověk, který žije přítomností. Co bude dál? To je ve hvězdách,“ dodal Kazda.