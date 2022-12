Máte nejproduktivnější útok v soutěži, dali jste 53 gólů.

Řekl bych, že počet gólů jen poukazuje na dobrou situaci v klubu, kdy se daří jak A týmu, tak i B týmu. Jak jsem již zmínil výše, dle mého názoru to poukazuje na dobrou náladu a situaci v klubu a i mezi všemi spoluhráči.

Čím to, že jich tolik dáváte? Ve Studenci jste dali soupeři 10 gólů.

Zápas ve Studenci nás nastartoval do závěrečných zápasů letní sezóny, které jsme nutně potřebovali zvládnout, aby jsme se dotáhli k čelu tabulky. Je pravda, že vítězství o 10 gólů není úplně obvyklé, ale co si vybavuji, nebude to ojedinělý případ v mé kariéře.

Kolik takových výsledků pamatujete za svoji kariéru?

Domnívám se, že pouze jednou se mi s jiným týmem podařilo vyhrát o více než 10 gólů.

Odehrál jste nějaké zápasy za A tým?

V průběhu této sezóny ne.

Je ve hře velký rozdíl?

Jeden velký rozdíl, který je znatelný, bude určitě v kvalitě soupeřů, kdy je potřeba větší koncentrace a zodpovědnost v průběhu utkání.



Jak jste získal post kapitána?

Už si přesně nevzpomínám, ale myslím si, že na post kapitána jsem byl dosazen.

Co je Vaším úkolem u týmu?

Mým hlavním úkolem u B týmu, je bez pochyby hlídání disciplíny a motivace spoluhráčů v průběhu utkání.



Kdy jste začal hrát fotbal a jak na svoji dosavadní kariéru vzpomínáte?

Svou fotbalovou kariéru jsem započal již v mladí ve fotbalovém klubu FK Jablonec, kde jsem odehrál největší část své kariéry a to pod mnoha trenéry a dokonce i pod vedením otce, který mě trénoval a vždy ve fotbale podporoval. V průběhu těchto let jsem zažil jak dobré, tak i špatné chvíle. Největším úspěchem však bylo, když jsme se stali vicemistry republiky ve starších žácích. V juniorském věku jsem přestoupil do klubu FK Jiskra Mšeno. Tam jsem odehrál dvě sezóny a získal s ním krajský pohár. Poté jsem akceptoval zajímavou nabídku od předsedy fotbalového klubu Velkých Hamrů pana Hnídka. Nyní to bude již šestou sezónu, co jsem hráčem Velkých Hamrů a v průběhu těchto let se nám podařilo získat spoustu úspěchů. Ať už se jedná o postup do divize, tak dále opakované vítězství v krajských pohárech.



Jaký zápas, jakých světových týmů by jste chtěl vidět?

Jaký fotbalový hráč by nechtěl naživo vidět El Clásico.

Kolik času Vám fotbal zabere, stíháte ještě jiného koníčka?

Fotbal je časově náročný sport, ale vždy se dá najít kompromis. Jinak jsme sportovně založená rodina, ať už se jedná o tenis, basketbal, cyklistiku a další.

Pracujete nebo studujete?

Pracuji.

Jaký sport by přišel na řadu, když byste nehrál fotbal?

Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ale kdybych si měl vybrat byl by to asi hokej nebo basketbal.

Jak bude vypadat vaše zimní individuální příprava?

Chtěl bych si užít klidné Vánoce s rodinou a příbuznými, ale individuální příprava bude probíhat i v průběhu svátků.



A kdy nastupujete do přípravy s týmem?

Do přípravy nastoupím s klubem 4.1.2023.



Sledoval jste mistrovství světa ve fotbale? Uspěl by český tým, kdyby se na MS probojoval?

Myslím si, že by se mohl prosadit proti některým týmům, které byly na letošním mistrovství, ale na postup ze skupiny by to v aktuální situaci nebylo.

Jak jste tipoval první tři týmy?

Mými typy byly týmy Argentiny, Brazílie a Francie.



V jakém duchu jste prožil vánoční svátky?

Vánoce proběhly především v rodinném kruhu, kdy se po roce sešla celá rodina pohromadě.

Plánujete nějaký silvestrovský fotbálek?

Prozatím ne, bude záležet zda se naskytne nějaká možnost si jít zahrát.



Co přejete vašemu týmu a klubu do nového roku?

Všem spoluhráčům, vedení klubu i našim fanouškům bych rád popřál klidné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce.