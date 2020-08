V premiérovém domácím utkání divize C se na úvod soutěže střetli domácí hráči Velkých Hamrů se Spartou Kolín. Za svůj výkon se svěřenci trenéra Zdeňka Bryscejna stydět nemusí. V závěru je o tři body připravilo několik minut nepozornosti.



TJ Hamry A – SK Sparta Kolín 2:2 (pk 1:3), pol. 2 : 0

Do utkání vstoupili Hamrovští výborně. „Hosty jsme do žádné šance nepustili a v prvním poločase jsme získali vedení 2:0. Góly dali Žitka a Radzinevičius,“ potvrdil asistent trenéra Rudolf Říha.



PAK DOMÁCÍ ZAVÁHALI

Stejným způsobem odstartovali Hamrovští také druhou půli zápasu.

„Pak ale v osmdesáté minutě přišel dvouminutový kolaps, který zcela znehodnotil náš do té doby kvalitní výkon,“ popsal další vývoj na hřišti asistent Říha a doplnil: „Po sérii několika individuálních chyb jsme dostali dva góly. Nakonec jsme byli rádi, že jsme uhráli bod a zápas skončil 2:2, ale prohráli jsme na penalty.“

Když Hamrovští vedli o dva góly, měli ještě na kopačkách několik šancí, které ovšem nevyužili a proměnili.

„V utkání jsme byli rovnocenným soupeřem, i lepším. Za osmdesát minut není nic, co by se dalo hráčům vytknout. Možná mohli být více efektivnější v koncovce. Výkon byl dobrý, ale sami jsme si ho pak znehodnotili,“ dodal Rudolf Říha.



PENALTY JSOU LOTERIE

A série penalt je v každém zápase spíše loterie. „Soupeř je kopal v klidu. Byl si jistější. My naopak velmi zklamaní, věděli jsme, že jsme doplatili na svoje chyby, navíc ještě u zkušených hráčů. Na předvedený výkon určitě můžeme navázat, ten byl kvalitní, až perfektní do doby, kdy přišly individuální chyby. A těch se musíme v dalších utkáních vyvarovat,“ zdůraznil asistent trenéra.

Hamry se tak dostaly před dalším domácím zápasem zbytečně pod tlak a boj o body musí v dalším utkání znásobit.



NESOUSTŘEDILI JSME SE

K utkání se vyjádřil také extrenér a současný předseda TJ Velké Hamry Josef Hnídek. „Já jsem s výkonem našich hráčů spokojený. Nepovedené minuty zhatily veškerou předchozí práci hráčů na hřišti. Dva rohové kopy jsme neubránili, nedovedli jsme se soustředit. Kolín kandiduje v divizi na první místo. Chvílemi bylo vidět, že jsme na hřišti tím lepším týmem. Ze zápasu mám dobrý dojem. Škoda toho závěru. Jinak můžeme klidně říct, že jsme je měli na lopatě. “litoval předseda TJ.

Zisk tří bodů na začátek soutěže je přáním každého týmu. „Bylo by to krásné. Nedokážu si vysvětlit, že jsme se lépe nesoustředili až do úplného konce. Když jsme dostali ty dva góly, byli jsme psychicky úplně na dně. Ale tak to ve fotbale je,“ konstatoval zkušený fotbalový trenér a funkcionář.



Sestava Hamrů: Kobachidze, Šidlo, Váňa, Krejčík, Kozák, Štěpánek, Linka, Žitka, Černý, Radzinevičius, Šohaj, Petržilka, Sirovátka, Javůrek, Hrušovský, Kováčik, Masařík.



Diváků: 150. Rozhodčí: Kolátor. Góly za domácí: Žitka, Radzinevičius. Góly za hosty: Bareš, Sodoma.