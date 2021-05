V divizní soutěži se áčku Velkých Hamrů před vypuknutím pandemie dařilo. Tým se držel v horních patrech tabulky, ale soutěž se nedohrála.

Všichni chodí s chutí

Po roční fotbalové abstinenci se opatření rozvolňují a vypadá to, že se i neprofesionální sporty vrátí k plnohodnotné přípravě bez omezení. „Trénujeme tak, jak nám rozvolnění dovoluje. Hráči chodí, je vidět, že jim fotbal chyběl. Scházíme se třikrát týdně a chodí všichni,“ řekl trenér A týmu Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn.

Už zvelebují hřiště

V dalších dnech už Hamrovští sehrají několik přípravných utkání. Vzhledem k tomu, že ale odstartovala také rekonstrukce jejich domovské hrací plochy, která bude trvat až do konce června, budou hrát nejbližší přáteláky na hřištích soupeřů.„Hrajeme čtyři zápasy a všechny venku,“ potvrdil trenér. Přípravu mají Hamrováci naplánovanou až do poloviny června. Pak budou mít hráči dva týdny volna. „Začátkem července zahájíme klasickou letní přípravu. Soutěž letos začíná už 31. července, takže se budeme naplno připravovat na blížící se další sezónu,“ řekl kouč.

Změny neprozradí

V Hamrech nikdy netrpěli nedostatkem hráčů. A a B týmy trénují společně, hráči béčka podle potřeby hrají za A mužstvo. „Do nové sezóny počítáme se dvěma, třemi doplněními. Ale zatím nebudu konkrétní,“ dodal trenér Bryscejn.

Čím budou výš, tím líp

Vedení hamrovského klubu, trenér i hráči mají do nadcházejícího podzimu jasno. Chtějí být v tabulce nejhůře do pátého místa. „Když to půjde ještě výš, budeme rádi, ale zatím je to daleko, nevíme, co soupeři. Důležité je, že se kluci už těšili. A samozřejmé asi je, že se po takové pauze těšili i trenéři všech mančaftů,“ řekl kouč Hamrů.Odmítl myšlenku na to, že by se podobná situace mohla vrátit. Rok bez fotbalu byla pro všechny velká zkouška.

Sezóna bude chybět

„Hráči přišli o rok fotbalu, o jednu sezónu a to je špatně. A už vůbec u mládežníků u některých bude taková přestávka určitě znát,“ dodal Zdeněk Bryscejn, který má i velké zkušenosti s trénováním mládeže. Jeho tým pilně trénuje, ale rozlosování soutěží se i ve Velkých Hamrech dozvědí až koncem června.