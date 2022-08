Liberecká rezerva potvrdila týden starou výhru nad Chrudimí B 1:0, v neděli dopoledne se utká doma ve 3. kole s Brandýsem nad Labem (od 10.15).

„Po sestupu a letní přípravě jsme vlastně nevěděli do čeho jdeme, proto se soustředíme spíš na vlastní výkon,“ řekl Josef Petřík, trenér Slovanu B, jenž tým převzal po Petru Myslivcovi.

Áčko Hamrů si v divizi připsalo tři body, pro Turnov to byla srážka s realitou

Divizní A tým Velkých Hamrů hrál další mistrovský zápas na hřišti soupeře v Trutnově. A přivezl si jeden bod za remízu 1:1. Každý chce vyhrát, ale bod zvenku potěší dvojnásob.

Trenér Hamrovských Zdeněk Bryscejn: „Do utkání jsme vstoupili špatně, už ve třetí minutě jsme dostali gól a to ovlivnilo průběh celého zápasu. V něm jsme měli převahu, byli jsme lepší na balónu. Vytvořili jsme si šance, ale domácí hrozili protiútoky, byli nebezpeční. Ve 40. minutě se nám podařilo vyrovnat. A do druhého poločasu jsme měli výborný vstup, asi pětadvacet minut jsme Trutnov přehrávali. Pak už se hra hodně rozkouskovala, oba týmy chtěly vyhrát, byly tam nějaké žluté karty, hra se vyrovnávala. Jsem zklamaný, že nemáme tři body, ale vím, že ten zápas mohl dopadnout všelijak a že jsme mohli taky prohrát. Ještě v závěru měli domácí nebezpečnou šanci. Remíza je spravedlivá, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Těší mě ovšem, že místní fanoušci říkali, že to byl na divizi dobrý zápas, že jsme měli dobrý herní projev. Trutnov se hodně zlepšil, proti jaru má dobrý tým.“

Nováček divize, Turnov, si bude muset ještě na vítězství počkat. I když v Čáslavi (3:2) jim alespoň bod unikl jen o kousek.

Potvrdil to trenér Tomáš Nosek: "V prvním poločase jsme byli o malinko lepší. Domácí se nemohli dostat do hry, my jsme měli dvě stoprocentní šance. Petr Havel, bohužel, ani jednu neproměnil. Honza Franc jednou zachránil. Soupeř hrozil jen ze stran, to jsme dokázali pochytat. Gól jsme si dali vlastní. Ve druhém poločase se nám renormním úsilím podařilo to soupeři vrátit. Dali jsme na 2:1, jednou z penalty za jasný faul na Štěpána Havla. Druhou branku dorážel do branky Petr Havel. Bohužel se nám nepodařilo, díky některým věcem, se kterými se trochu potýkáme, výsledek udržet. Dostali jsme dvě hloupé branky. Zkušený mančaft by to udržel a přidal by ještě třetí, čtvrtý gól. Nezkušenost některých našich hráčů je hodně vidět. Zvláště na konci utkání nebo když je situace vypjatá, místo, abychom podrželi balón, tak nejsme schopní to vůbec udržet. Musíme být trpěliví. Musel jsem vystřídat Křeše, kdyby byl zdravý a mohl odehrát celé utkání, tak bychom ty dva góly nedostali. V téhle soutěži je to hodně o zkušenostech. Mladí kluci, kteří doposud hráli zatím jen nižší soutěže, tak se v tom neumí pohybovat. Chce to čas. A musím mít pevné nervy."