Poslední zápas divize C završil úspěšné tažení A týmu Velkých Hamrů. Tomu se dařilo po celou sezónu. Poslední utkání s Kutnou Horou vyhráli Hamrovští na domácí půdě 3:0. Trenér Zdeněk Byscejn byl spokojený: „Jsme rádi, že jsme soutěž důstojně dohráli. O výsledku rozhodl už začátek zápasu. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Během prvních deseti minut jsme vedli 2:0, v osmnácté minutě přidal třetí gól Patrik Žitka. Ten už byl autorem hned úvodního gólu v první minutě. Pak už jsme měli celý zápas pod kontrolou. Druhý poločas byl malinko vlažnější, ještě jsme měli několik šancí. Ale jsme spokojení, takhle jsme chtěli sezónu ukončit. Jsme třetí s padesáti sedmi body.“

LÍPA NA NERATOVICE NESTAČILA

Pořádný náboj měl souboj třetí České Lípy, která hostila v divizní skupině B druhé Neratovice. Arsenal chtěl ještě v posledním kole silného soka natlačit v tabulce pod sebe. Nepovedlo se! Byla z toho porážka Lípy 2:5. „Bohužel prohra s důrazným a silným soupeřem, toto nám nevyhovuje a k tomu jsme jim darovali pár gólů, takže jsme soupeři pomohli k vítězství. Na druhou stranu musím říct, že jsme makali až do poslední minuty, dřeli jsme a snažili se něco udělat s výsledkem. Hráli jsme hodně na risk, to přineslo ty další góly, přesto musím kluky pochválit za nasazení a bojovnost,“ řekl českolipský kouč Martin Jánošík.„Těžký zápas a trochu vyhecovaný, to jsme čekali. Nám pomohly standardky v prvním poločase. Potom jsme to už nějak dohráli. Pátý gól rozhodl o utkání, pak jsme to už dohráli k zisku tří bodů,“ přidal svůj pohled neratovický lodivod Jiří Brunclík.

MOST SI UŽIL POSTUP

Mostecký Baník se topí v euforii. Už před týdnem remízou v Lounech potvrdil postup do třetí ligy, v posledním zápase sezony doma pak dal na postup razítko, když vygumoval celek Slaného 7:1 (5:1).Hosté domácí oslavy Mostu nezkazili. Na stadionu v Souši se točilo pivo zdarma a točili se i fotbalisté Slaného, kteří sice po deseti minutách hry šli do vedení díky Furmánkovi, ale pak je spláchla domácí tsunami – v 11. minutě vyrovnal Marek Oplušil, v 17. proměnil penaltu kanonýr Jan Kopta. Mezitím hosté přišli po červené kartě o Bíbu a baníkovci úřadovali dál: 23. minuta Glaser – 3:1, 27. Kopta – 4:1 a 30. Popelka – 5:1. Hotovo!„Jestli na si na mě někdo večer otevře hubu, tak po něm skočím. Nechali mě v tom vykoupat,“ odplivl si po zápase hostující brankář Michal Sedlák. Mostečané pak přidali další dvě trefy a Jan Kopta se navíc radoval z hattricku, kterým stanovil svůj sezónní účet na 18 přesných tref.„Jsem spokojený, že jsem se dostal před Martina Bočka, který je mým dlouholetým vzorem, takže s tím jsem spokojený,“ smál se Kopta v narážce na pětačtyřicetiletého veterána, který letos skóroval za divizní FC Chomutov sedmnáctkrát.