Dokážete srovnat očekávání, se kterými jste do soutěže vstupovali, a realitu po sedmi kolech? Očekávání bylo na začátku velmi jednoduché. Chtěli jsme se etablovat do soutěže, kterou Turnov dlouhodobě hrál, ale v průběhu posledních dvou let nebylo možné na týmu pracovat, ať už kvůli covidu nebo z jiných důvodů. Já jsem k týmu přišel v lednu a hned jsem viděl, že v krajském přeboru nám těžko bude někdo konkurovat. Ale mám tým složený z hodně mladých hráčů, kteří ještě nemají zkušenost z vyšších soutěží, ze které by mohli čerpat. A to se projevilo hned v prvních dvou zápasech, kde jsme tahali za kratší konec lana, dělali jsme chyby a nesmysly.

Jak je letos poskládaná vaše divizní soutěž, je vyrovnaná nebo jsou tam výrazné rozdíly mezi týmy?

Podle mě je ta naše C skupina velmi náročná. Sestoupilo tam béčko Liberce, Ústí nad Orlicí, které hrálo loni třetí ligu, postoupilo tam béčko Chrudimi, Vysoké Mýto, Benátky, Dobrovice, všechno jsou to týmy, které mají vysoké ambice. Není zápas, u kterého by se dalo odpočinout, celý půlrok musíme být na špičkách a pracovat na sto a víc procent.

Jste spokojen s tím, jaký váš tým předvádí výkony?

Jsme pátí, dokonce si myslím, že bychom mohli být čtvrtí. Nebýt nepovedeného závěru v Čáslavi, kde jsme ještě dvě minuty do konce zápasu vedli 2:1, bohužel jsme to nezkušeností nakonec prohráli 3:2. Ale nikdo se neptá, jak jsme hráli před týdnem. Beru to umístění jako odměnu za práci.

Jak se prosazují ve hře mladí hráči?

Musel jsem vzít i některé kluky z krajského dorostu a hodit je do vody, aby plavali. To je samozřejmě na mě, abych odhadl, do jaké fáze utkání je můžu dát. Ale je těžké připravit mladého hráče, který nikdy tak těžký zápas nehrál, během krátkého přípravného období. Přístup fotbalových orgánů, kteří spustili letos podzimní část soutěže tak brzy, byl pro mě zklamáním. Ne každý je schopný si tak rychle zvyknout. Řekl bych, že jim to dávkuju po částech, aby se v tom neutopili a fotbal si neotrávili.

Máte v týmu starší a zkušenější hráče, kteří dokážou těm mladším pomoct?

To u nás právě moc nefunguje. Mám tam samozřejmě pár starších hráčů, kteří dokážou mančaft usměrnit, ale je jich málo.

Je mezi prvním a sedmým zápasem z vašeho pohledu vidět nějaký pokrok?

Rozhodně ano. Poslední utkání s Ústím nad Orlicí bylo obtížné. Po celodenním dešti byl terén hodně těžký a soupeř byl silný, ale vydrželi jsme to kondičně, a ještě jsme do toho zvládli dát i srdce. To, jak se kluci zlepšují a jaké dělají pokroky, je hnací motor. Pro mě práce nekončí nikdy. Kdybych viděl, že se mančaft nezlepšuje, tak to znamená, že tam nemám co dělat.

Získáváte si svými výsledky i respekt soupeřů?

Určitě už jsme uhráli nějaké body, takže vědí, že se s námi musí počítat. Například Petr Havel dal za sedm kol dal sedm branek a patří k nejlepším střelcům soutěže.

Povedlo se vám tým před sezónou poskládat dobře nebo jste objevil nějaké mezery v kádru?

To je složité. Chtěl jsem, aby v týmu zůstali hráči, kteří si vybojovali postup. Uvolnili jsme několik starších hráčů, kteří nechtěli pokračovat většinou z osobních důvodů, a s tím jsme počítali. S čím jsme ale nepočítali, to byl odchod tří hráčů ze základní sestavy – Jana Lanfelda, Luboše Petržilky dočasně ze studijních důvodů, a Matěj Bělina se rozhodl nepokračovat kvůli práci. Tyhle odchody mě mrzely hodně. Museli jsme se s tím popasovat a ne na všech postech jsem teď úplně spokojený. Ale všichni na tom makají a uvidíme, jak to bude pokračovat.

Můžete si díky pozici v tabulce dovolit být ve hře odvážnější?

Styl hry vůbec neměním. Od začátku jsem nastavil to, jak se chceme prezentovat a to nikdy neměním.

Chodí na domácí zápasy více fanoušků?

Toho jsem si asi zatím nevšiml, spíš je to pořád hodně ovlivněné počasím. Ale věřím tomu, že na derby s Hamry nebo s Libercem bude divácká kulisa dobrá.

Troufáte si stanovit nějaký konkrétní cíl na umístění či výsledek?

Od vedení mám za úkol uhrát devatenáct bodů na podzim a se devatenáct na jaře, aby to stačilo na záchranu. V tuhle chvíli dokážu říct jen, že to má reálnější obrysy, než to mělo po prvních dvou kolech.