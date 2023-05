branky: Černý

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Domácí hráli o záchranu. Hru měli založenou na obraně. Zápas jsme si zkušeně pohlídali, nepustili jsme je k ničemu, z čeho by mohli dát gól. Moc příležitostí jsme tentokrát neměli ani my, jen náznaky, ale zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme spokojení.“

Slovan Liberec – Turnov 6:1 (4:1)

branky: 2x Yuzvak, 2x Hudák, Lupoměstský, Lehoczki - Šťovíček

Trenér Turnova Tomáš Nosek: „Výsledek je jednoznačný pro soupeře. Já ale musím za výkon, především v prvním poločase, klukům poděkovat. Liberec si hraje svoji soutěž, má úplně jiné podmínky a tím i kvality. Má dobře sestavený tým mladých hráčů. Je to, podle mne, jediný kandidát na postup ze všech týmů, které tuto soutěž hrají. Taková kvalita, jakou má Liberec, mezi ostatními není. Možná ještě bude potřebovat nějakého zkušeného hráče jako posilu do vyšší soutěže, ale na postup má. Já jsem realista, znám sílu svého týmu, mohli jsme soupeře možná trochu víc potrápit, ale konkurovat mu z určitých hledisek nemůžeme. Nehráli jsme úplně špatný zápas, podařilo se nám vyrovnat na 1:1. Ale soupeř potrestal každou chybu, kterou jsme udělali. A my jsme jich udělali dost. Můžeme ještě poděkovat našemu brankáři, že nás zachránil možná od vyššího debaklu. Příští zápas, ve středu 24. května, hrajeme v Ústí nad Orlicí. A pak v sobotu přivítáme doma Chrudim.“