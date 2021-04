Neprofesionální fotbalové kluby trénují za omezených podmínek. Pandemie jim zastavila tréninky a soutěže na víc jak rok. Tak padla vzpomínková otázka, kde se Jardovi Rudolfovi dobře hraje a kde naopak nemají podmínky příliš dobré? „Mně se hraje samozřejmě dobře u nás ve Velkých Hamrech, kde je kvalitní tráva i zázemí. Taky se mi líbí hřiště a fotbalové prostředí v jabloneckých Břízkách. A velmi hezké hřiště a prostředí mají také Semily. Nelíbí se mi ve Višňové, tam to není moc fotbalové, hřiště je hned u baráku a zahrady. Hřiště měli často v dezolátním stavu a byl to tam vždycky boj na něm hrát,“ říká Rudolf.

Jaký je fotbal na umělce?

Určitě není dobré, když na tom někde hrají celý rok. Já radši hraju na trávě. Hrát na umělce nebo na trávě, v tom je markantní rozdíl. Na umělce se dá trénovat, hlavně v zimě je to dobrý. Ale časem z ní bolí kolena a kluby. Běhá se na tvrdém povrchu a to je znát. Někde mají navíc umělku ve špatném stavu a to je pak znát třeba při pádu. Na trávě je to určitě lepší.

Co teď dělají, jak trénují fotbalisté Velkých Hamrů?

Trénujeme tak, abychom dodrželi všechna nařízení. Chodíme čtyřikrát týdně ve skupinách.

Ještě to nikdo nevzdal?

To ne, to by asi nikdo neudělal. Ale už je znát, že na nás i vedení klubu ta pauza dopadá. Chybí nám hlavně zápasy. To je pro všechny vedle tréninků v týdnu nejdůležitější, když přijde víkend a jde se hrát. Chybí nám soutěživost a pocit, se hraje o body.

Myslíte, že už začnete trénovat a hrát utkání?

Já i ostatní kluci doufáme, že by se to mohlo v květnu rozjet a že by se mohl dohrát i ten podzim, aby se splnila procentuální část sezóny a vzešel z ní nějaký výsledek. Když bychom začali v květnu hrát, tak ještě nějakou porci zápasů stihneme odehrát. I proto se pořád připravujeme, jak můžeme nejlíp. Snad už nám to povolí.

Byli byste ochotní hrát i v červenci a v srpnu?

Tak to určitě.Všichni se na to těšíme, myslím, že by nikdo neodmítl. Rodinné dovolené by asi šly letos stranou, když spolu teď rodiny trávili hodně času.

Sledujete také aktuální dění ve světovém fotbalu?

Sleduju. Hodně jsem k tomu taky četl. Myslím si ale, že to je pro fotbal špatné, aby si světové velkokluby hrály svoji ligu. Určitě pro Spartu nebo Slávii je svátek, když na jejich hřiště přijedou světoví soupeři. Když v Česku budou hrát evropské týmy, třeba Liverpool nebo Real, tak to přitáhne nejen fanoušky, ale hlavně sponzory, bez kterých se fotbal neobejde. Liga světových velko klubů by asi byla pro český fotbal pasé. Pro nás je svátek, když se nějaký tým dostane do skupiny ligy mistrů. Určitě to pak pomůže také ekonomice klubu. Je to prostě byznys.

Co je pro fotbal prioritou?

Hlavně dostat diváky na stadion. Bez nich je to unylé.