„Přípravu absolvujeme v domácích podmínkách. Čeká nás několikadenní soustředění, spíš to bude ale takový team building. Přijdou noví hráči, tak chceme, aby se rychle adaptovali do kolektivu. Nebude to soustředění zaměřené na fotbal. Přípravy týmu pro divizní soutěž se liší od těch, které jsem absolvoval s dorosteneckými kategoriemi v minulých letech mojí trenérské práce. Zaměřovali jsme se na herní dovednosti, na rozvoj hráčů. K dispozici byli kondiční trenéři. V divizi už ale pracuju s hotovými hráči. Kondičního trenéra k ruce nemám. Kondičku řeším já společně s asistentem. Využíváme posilovnu v městské sportovní hale, chodíme na spinning a střídáme různé další možnosti. Čeká nás osm týdnů přípravy. Věřím, že mančaft připravíme pro jarní část soutěže stejně dobře, jako byl připravený na podzim. To jsme v mnoha zápasech dávali góly až ve druhé polovině utkání. A právě to vypovídalo o tom, že hráči měli kondičku dobrou. Všem mančaftům jsme stačili , nebyli jsme horší. Výsledky podzimu pot vrdily, že jsme se na podzimní část připravili dobře. Aktuálně teď řešíme posily. Jednáme s několika hráči.