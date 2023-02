„Vyhráli jsme 4:2. Spokojenější s hrou jsem byl ve druhém poločase. I tak jsme ale nedali tolik gólů, kolik bychom dát měli. První poločas skončil 1:1, i když jsme měli výraznou herní převahu. Do druhého poločasu chci, aby nastupovali zase další hráči, aby se protočili během zápasu všichni a hrál každý. Druhá půle se nám už střelecky podařila,“ řekl kouč Turnova.

Pochvaloval si dobrou účast na každém tréninku a také to, že se mužstvu zatím vyhýbají vážnější zranění a drobné šrámy se vyřeší v tréninkovém týdnu.

„Skoro všichni hráči absolvují kompletní přípravu. Účast je ovlivněná ale pracovními a rodinnými povinnostmi. To jsou okolnosti, které neovlivním a chápu je. V neprofesionálních soutěžích je úroveň hry a výsledky tímto velmi ovlivněná. Jak často může hráč trénovat, tak je pak připravený celý tým. Je těžké každého přesvědčit, že je důležitý každý trénink. Další povinnosti hráčů se musí zohlednit. Pro ně je fotbal vyplněním volného času. Ale když už přijde na trénink nebo zápas, tak chci, aby odtrénoval naplno a také na hřišti hrál naplno. Když přijde, musí se chovat jako profesionál,“ zdůraznil Tomáš Nosek.

V sobotu 25. února od 11 hodin už čeká Turnovské jen generálka. Na svém hřišti přivítají celek krajského přeboru, Pěnčín A (JN). Ten je v tabulce na třetím místě.

Pěnčín i s novými hráči v sestavě zvítězil v Jičíně. Hodně šancí ještě promarnil

„Vzhledem ke složení týmu Pěnčína, ve kterém hraje mnoho zkušených hráčů, kteří mají úroveň divize, počítám toto mužstvo spíš do divizní soutěže. Bude to pro nás kvalitní soupeř. Úvod sezóny se ale hraje na umělkách a to je velký rozdíl. I to ovlivňuje kvalitu hry. Na umělce se míč chová jinak. Ale musíme to brát tak, jak to je,“ dodal Nosek na závěr.

A že bude Pěnčín náročným soupeřem, o tom svědčí slova pěnčínského trenéra Emila Šafáře. „Pokračujeme v přípravě, střídáme tréninky v Jablonci, v Břízkách a na Mozartovce. Výborné podmínky máme v nové hale na Střelnici. Chodíme i do posilovny. Účast je dobrá. Kéž bychom takhle pokračovali dál. Kluci jsou v dobré kondici. Nikdo se na to přes zimu nevykašlal. A máme v týmu i hráče, kteří ještě hrají futsal, takže si kondici udržují průběžně. V sezóně chceme hrát fotbal a užívat si ho. Po Turnovu si ještě jeden přátelák zahrajeme, zřejmě to bude na některém hřišti v Jablonci.“ Pěnčín se určitě případnému postupu výš nebrání.