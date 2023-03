"První poločas jsme byli lepší, hrálo se na poměrně náročném terénu, na hluboké trávě. Po poločase jsme vyhrávali 2:0 a asi jsme si mysleli, že už to půjde samo. Musel jsem hráče upozornit, že soupeř naopak půjde do zápasu dál výrazně jinak, než v první půli. A to se potvrdilo. Trochu jsme si to zkomplkovali sami vlastními chybami. Inkasovali jsme hned na začátku. Domácí vyrovnali. My jsme prostřídali, vyměnili jsme posty. Měli jsme pak jednu stoprocentní šanci, kterou jsme ovšem nedali. Ale pak jsme z penalty vstřelili vítězný gól. Kdybychom tam prohráli nebo remizovali, považoval bych to za ztrátu. Letohrad nás fotbalově ničím nepřekvapil."

FK Letohrad - FK turnov 2:3 (0:2)

Branky: 52., 65. Faltus - 13. Beníšek, 21. Havel, 80. Beníšek