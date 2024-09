Jeho jméno je stále pojmem pro řadu fanoušků FC Slovanu Liberec. „Štajny“, jak mu říkali, byl u dvou mistrovských titulů Slovanu, další titul si připsal v pražské Slavii. Byl také u toho, když Slovan vyhrál pohár ČMFS. Na hřišti se pohyboval na pozici záložníka a na svém kontě má 106 ligových branek, což znamená, že je členem Klubu ligových kanonýrů. Nastoupil ve 37 zápasech za reprezentaci a čtyřikrát v nich skóroval. Má za sebou i úspěšnou karieru v Bundeslize, kde v dresu Hannover 96 startoval v 229 utkáních a vstřelil 42 gólů. Šikovný, ofenzivní záložník, kterého zbožňovali nejen liberečtí fanoušci, působil naposledy jako asistent trenéra v České Lípě.

Převzal jste áčko Turnova, dá se říct, ze dne na den.

Bylo to hrozně narychlo. V úterý mi zavolali z turnovského klubu a navrhli, že se sejdeme. Nabídli mi, jestli chci trénovat Turnov. Nabídku jsem přijal. Musel jsem se ale ještě domluvit v České Lípě. To se vyřešilo operativně ve středu. A chtěl bych poděkovat, že mě takhle rychle uvolnili. A ve středu už jsem byl na tréninku v Turnově.

Překvapila vás tato nabídka?

Ano, překvapilo mě, že změna trenéra přišla takhle brzo, už po pátém kole.

Sledoval jste výkony Turnova?

Viděl jsem ten poslední zápas v neděli (Turnov – Slavia Hradec Králové 0:0). A to nebyl ze strany Turnova moc dobrý výkon.

Co máte v plánu, aby mužstvo předvádělo lepší fotbal?

Budeme intenzivněji trénovat. Uvidíme, jak si to sedne, jak budou hráči chodit, kolik nás bude. Všechno je ovlivněné taky tím, že hráči mají ještě své další povinnosti. Takže ta docházka není taková, jak by si trenér někdy představoval, jak to slyším u těch ostatních v nižších soutěžích. Ale přece jenom to už je, když to řeknu, čtvrtá liga, to už by mělo mít nějakou fotbalovou i docházkovou úroveň.

První mistrák v Hlinsku pod vaším vedením, vzhledem počasí, hrát nebudete.

Nebudeme. Máme trénink.

Další zápas bude vaše premiéra hned na domácím hřišti, navíc derby, přijede áčko Velkých Hamrů.

Tak to bude pěkný začátek.

Sledujete, jak hrajou Hamry?

Sleduji celý Liberecký kraj, takže mám přehled.