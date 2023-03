V prvním zápase tři góly, to je dobrý rozjezd…

Zimní příprava byla dlouhá, ale úspěšná. A já jsem se na první zápas hodně těšil.

Takže to šlo samo, byl jste pořádně natěšený…

Nechtěli jsme rozhodně soupeře podcenit, i když se nachází na konci tabulky. Měl jsem už velkou chuť hrát. Takže to přišlo i tak trochu samo.

Jak vidíte jarní část soutěže z vašeho pohledu úspěšného střelce?

Jako tým se chceme umístit co nejvýš a nasbírat co nejvíc bodů. A já chci překonat počet gólů, který jsem dal v minulé sezóně. Doufám, že se to povede. Už mi k tomu moc nezbývá, ale i tak je to dost.

