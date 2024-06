Hosté k utkání přicestovali posílení o několik hráčů jejich třetiligového áčka a hodně si věřili. Úvod utkání však vyzněl ve prospěch domácího Pěnčína, který vsadil na bojovnost a rychlé akce po křídlech. A po jedné takové,, již ve čtrnácté minutě Helm krásnou ranou poslal domácí do vedení. Ovšem radost netrvala dlouho. Ve 22. minutě, po závaru před domácí brankou z toho byl nedovolený zákrok a hosté kopali penaltu. Tu s jistotou proměnil Šimon. A začínalo se zase od začátku. Hostům dělal problémy svými rychlými náběhy hlavně Vítek Phan, oni naopak sázeli na kombinační hru a s přibývajícím časem se zdálo, že získávají převahu. Do kabin se ale šlo za remízového stavu. Jak se na konci první půle zdálo, že hosté budou mít navrch, opak byl v úvodu druhé části pravdou. Byl to Pěnčín, který získával převahu a vypracoval si i několik šancí, při kterých musel hosty zachraňovat gólman Král. Hodně vzruchu pak přinesl neuznaný gól hostí, kteří to nelibě nesli a rozhodčí si musel od hráčů i početné skupiny fanoušků Lípy leccos vyslechnout. O pár minut později přišla situace, která přibrzdila rozjeté domácí. Ruka v pokutovém území a druhá "pentle" proti domácím. K balonu se postavil stejný exekutor jako v prvním případě a i výsledek byl stejný. Dvacet pět minut před koncem Arsenal vedl 2 : 1.

V mužstvu Pěnčína došlo k několika střídáním, tým bojoval a odměna přišla v podobě vyrovnávací branky, jejímž autorem byl Tomáš Stibor. Na hřišti se pak bojovalo a každý balon, o každý kousek hřiště. Slyšet byli fanoušci, zvláště ti Českolipští, vybavení i bubnem. Hlasité povzbuzování ale vysílali k pěnčínskému týmu také fotbalové naděje Pěnčína, kterých tam bylo dost na to, aby je všichni kolem slyšeli.

Šest minut před závěrečným hvizdem přibyla další penalta, tentokrát po ruce obránce hostí. A Jan Díl si s ní poradil stejně jako jeho soupeř v předcházejících případech. Pěnčínští vedli a v hektickém závěru své vedení udrželi. A tak po hvizdu hlavního rozhodčího Eduarda Pekaře mohli v pěnčínském táboře vypuknout oslavy všech hráčů.

Někteří si k přebírání medailí přizvali i své malé potomky, ty nechyběly ani na společné fotografování s pohárem. Pro všechny přítomné, i poražené hosty, to ale byl na perfektně připravené Střelnici krásný fotbalový podvečer.

FC Pěnčín A : FK Arsenal Česká Lípa B 3 : 2 (1 : 1)

„Já musím všem těm klukům hrozně poděkovat. Splnili jsme si sezónní cíl, získali jsme pohár. Hráli jsme na krásném ligovém stadionu, fanoušci viděli pěkné góly, prostě dnes to byla oslava fotbalu. A ještě když se podíváte na soupisku nebo vůbec na soupeře, kterého jsme porazili, tak je naše radost dvojnásobná. Naši kluci porazili opravdu silný mančaft, z toho jsem nadšený. Nebylo to pro nás všechny asi úplně jednoduché, ale síla a nervy vydržely do poslední chvíle. Na to jsem se těšil. Máme pohár a ještě by mohla přijít třešnička na dortu, vítězství v krajském přeboru. Dneska nemám, co bych klukům vytkl. Nasazení proti takhle silnému mančaftu, to je prostě dvojnásobek kvality, který naši kluci museli předvést. Porazili vlastně třetiligovou zálohu a to je neskutečné. Bohužel, byly dvě penalty. Ale kluci to zvládli. Teď máme ještě jeden zápas krajského přeboru v Lomnici. Chceme soutěž dohrát kvalitně až do konce a chceme tam zase vyhrát. Určitě tam nejedeme na výlet. Až soutěž skončí, tak si kluci zaslouží už volno. Program jsme teď měli těžký, hráli jsme středy a víkendy. Dostanou volno, odpočinou si a opět se sejdeme v polovině července. Budou nás čekat těžcí soupeři. Mám radost, že nikdo nechce odejít.Já už se taky těším na dovolenou, aspoň na týden chci vypadnou tam, kde se nebude hrát fotbal,“ řekl s úsměvem spokojený trenér Pěnčína Emil Šafář.

Adam Pelta přípravě finálového utkání na jablonecké Střelnici věnoval desítky hodin. A akce se povedla na výbornou.

„Ten zápas měl divizní úroveň. Soupeř měl trochu posílený tým, ti střeďáci byli fakt šikovní. Ale naši kluci se s tím poprali dobře. Bohužel nastaly dvě smolné situace, penalty, které nás postihly. Emoce,celkem tři penalty, otočka skóre, fanoušci prostě viděli kvalitní utkání. A my si užíváme radost. Jsem rád, že se všechno povedlo, ale přiznám se, že z toho jsem psychicky unavený. Ještě nás čeká zápas proti Lomnici. Pojedeme tam v pohodě, máme s Lomnicí dobré vztahy. No a uvidíme, jak dopadne utkání Hrádek – Chrastava. Budem určitě fandit Chrastavě, teď už nám nic jiného nezbývá. Když vyhraje , tak pak vypuknou velké oslavy, protože bychom vyhráli také krajský přebor. Ale moc nepředpokládám, že by Hrádek prohrál. I tak, jako vždycky v červnu, jedu na dovolenou do Řecka. A v polovině července začne příprava na novou sezónu. Už teď děláme nějaké hráče. Můžu slíbit jedno velké překvapení. Všichni budou překvapení, co se mi povedlo. Ale budeme ještě rok hrát v azylu v Zásadě, dokud nebude na Pěnčíně hotová rekonstrukce,“ zhodnotil zápas manažer týmu Adam Pelta.

Přání vybojovat pro Pěnčín pohár se splnilo také prezidentovi klubu Jaroslavu Strnadovi.

„Po třiceti letech, co jsem u klubu, je to podle mě ještě větší úspěch než vyhrát krajskou soutěž nebo krajský přebor. Jsem za to samozřejmě velmi šťastný. Jsem hlavně šťastný za to, jakou to mělo dnes na Střelnici vysokou společenskou a diváckou úroveň. A to je zásluha Adama Pelty, kterému chci poděkovat. Fanoušci viděli velmi kvalitní fotbal. Celý Pěnčín je určitě šťastný a je to pro Pěnčín velká reklama. A jaká bude odměna pro hráče? Šek, který vyhráli, půjde do kabiny!,“ s radostí odpověděl Jaroslav Strnad.

„Nakonec jsme trochu zklamaní, protože jsme to měli ve vlastních rukách. Ještě patnáct minut před koncem jsme vedli dva jedna. Bohužel soupeř byl tak kvalitní, že to vítězství si zasloužil. Otočil utkání. Přejeme mu to, zaslouží si to. Klobouk dolů před nimi, opravdu si to zaslouží. Hodně nás mrzí ta rozhodující penalta. Ale měli jsme dvě individuální chyby. Náš brankář udělal chybu, když vyrazil míč před sebe. Neviděl to kvůli slunci. Proti tomu nemohl nic dělat. Soupeř to dorazil. Prostě v zápalu boje šel špatně na zem. Obránce nechal ruku za sebou. To se stane. Nemůžu klukům nic vyčítat. Určitě jsme nepočítali, že se dostaneme až do finále. Nakonec jsme udělali díru do světa, že se o nás povídá v celém kraji jako o béčku Arsenalu. Takže jsme spokojení,“ řekl trenér hostů Tomáš Kucr.