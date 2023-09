„Dneska to bylo vítězství vůle. Úterní zápas MOL Cupu si vybral svoji daň. My jsme byli bez jiskry od začátku zápasu. Hráli jsme špatně, pomalu, nepřesně. Potkali jsme se s výborným soupeřem. Ten nám dal docela laciný gól. A po něm měl zápas pod kontrolou. Hrál na nebezpečné brejky. My jsme první poločas hráli špatně," řekl k zápasu trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.