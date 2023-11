„Musel jsem hráče nejprve poznat. Zpočátku byly ve výkonech určité výkyvy, hledali jsme nejlepší sestavu. Pak se nám zranili někteří hráči, takže úplně bezbolestný podzim to určitě nebyl. Měli jsme hluchá místa, kdy jsme smolně prohráli tři zápasy za sebou třeba jen o gól. Dokázali jsme se z toho ale dostali a začali jsme táhnout vítězství po vítězství. Prohrávali jsme třeba v poločase o dva góly a dokázali jsme výsledek otočit v náš prospěch. Z toho je cítit obrovská vůle celého mančaftu po vítězství," hodnotil trenér Petřík.

Josef Petřík je Turnovák, jak řekl, v Turnově bydlí, do Turnova patří a ani na okamžik nezaváhal, když mu vedení klubu nabídlo post trenéra. „Od začátku jsem toho nelitoval, ani v období, kdy se nám moc nedařilo, hráči byli vážní, příliš nechodili na tréninky a navíc nás provázela zranění. V úspěch jsem ale věřil,“ zdůraznil kouč. Potvrdil, že si všichni po skončeném posledním zápase proti Novému Bydžovu na hřišti soupeře (1:4) dlouho užívali emocí nad výborným umístěním v tabulce, které ani nečekali. Rozloučení s podzimní sezónou si právem užili ve svijanském pivovaru.

„Ještě ale budeme radostně do konce listopadu trénovat. Pauza by byla příliš dlouhá a svaly odcházejí velmi rychle, kdybychom do ledna nic nedělali. Pak si hráči užijí vánoční volno, doléčí šrámy a zranění, aby mohli v pohodě odstartovat zimní přípravu. Začínáme osmého ledna.“

Trenér ale tolik volna zase mít nebude. „Každý půl rok je stejná mela. Přemýšlíme nad náplní tréninků, nad celou zimní přípravou, řešíme kádr, protože máme i hráče na hostování. Každý půl rok je největší mela kolem sestavy a hráčského kádru, ten nikdy nezůstane do druhé části soutěže stejný,“ řekl trenér.

Cíl Turnovských pro jaro je jasný. Chtějí se na čtvrté příčce udržet. „Je to v tabulce bodově dost namačkané. I boj o sestup ve spodních patrech je hodně napínavý. Jsme rádi, že jsme se mu vyhnuli a že naopak hrajeme o to, abychom se umístili mezi prvními čtyřmi týmy. Ty jsou hodně silné. Budeme muset v každém zápase naše kvality potvrzovat,“ má jasno Josef Petřík.