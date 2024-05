Trenér hostů Josef Petřík uvedl, že Benešov předvedl jeden z nejlepších výkonů, který u něj zatím viděl. K jeho výhře mu samozřejmě napomohl Turnov i svými chybami.

„Dostali jsme určitě dva góly, možná tři, ze standardních situací, kdy hráči nebyli dobře pokrytí a to je vlastně hrubá chyba, která ovlivnila vývoj zápasu. Nemusel bych se ani dívat na video, myslím si, že dokonce tři góly byly ze standardních situací a pak jsme dělali hrubé chyby v obraně, které oni využili. V podstatě předvedli dobrý výkon, byli v pohybu, úspěšní v osobních soubojích a my jsme se jim v tomto nevyrovnali. Naše chyby v obranné činnosti vyvrcholily. Tento výsledek je špatný, nečekaný, že jsme takhle propadli v obranné činnosti. Myslím, že celé mužstvo se na tom podílelo, protože ti, kteří měli pokrývat hráče, svůj úkol nesplnili, hlavně při rohových kopech. Takže se musíme vrátit k zodpovědnosti, aby naše obrana byla pevná a abychom navázali na úspěšné domácí výsledky, které jsme měli v poslední době. Nyní máme šanci to napravit v domácím zápase, kdy hrajeme s Vysokým Mýtem. To je velmi silný tým a dělíme se s nimi o body. Dostali bychom se na kontakt s nimi, kdybychom je doma porazili,“ řekl po nevydařeném zápase trenér turnovského áčka Josef Petřík.

Hamry pošesté vyhrály. Turnov si pořádně zakřičel

Čáslav – Velké Hamry 3:2 (3:0)

„Vypadá to, že největší problém byl fotbal, který naši hráči na začátku zápasu nepochopili. Asi si neuvědomili, že soupeř hraje o záchranu. Měli by k tomu přistoupit tak, jak se hraje o záchranu. Zřejmě si mysleli, že to přijde samo. Prospali jsme začátek. A pak jsme byli překvapení, co se děje, že domácí bojují, jsou agresivní, hrají dobře na hranici regulérnosti. A to nás zaskočilo. V prvním poločase jsme prohrávali 3:0. Postupně jsme se snažili dostat zpátky do hry. Brzy jsme dali dva góly, ale kontakt jsme neudrželi. Ve druhém poločase se v podstatě hrálo na jednu branku, přičemž domácí byli pod tlakem. Bylo to trochu tvrdé. A abychom to zakončili úplně dokonale, tak to, co jsme neproměnili ve 90. minutě, jsme neproměnili ani poté. Výsledek, zvláště v prvním poločase, je pro mě zklamáním, stejně jako pro mnoho lidí,“ zhodnotil utkání zklamaně trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.