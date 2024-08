V Turnově fanoušci čekali výhru domácích barev. Proto dorazili v hojném počtu. Mezi divizními zápasy skupiny C to byla, s počtem diváků 260, třetí nejvyšší návštěva.

Potřebovali jste získat body a nevyšlo to. Jak se vám hrálo?

Bylo vidět, že nejsme v dobrém rozpoložení. Za první poločas nám vůbec nešla rozehrávka a z toho měl soupeř šance. Měli jsme hrát jednoduše, ale komplikovali jsme si rozehrávku a dávali šanci soupeři.



A druhá půle byla stejná?

Druhý poločas se to trošku zlepšilo. Hra se srovnala a my jsme měli z těch závarů docela šance. Ale i soupeř hrozil z protiútoků, kde mohl také dát gól. Musím být spravedlivý, takže nakonec si myslím, že to je spravedlivá remíza. Mrzí nás to, že jsme neudělali tři body, ale máme čtyři body ze tří kol. Budeme se snažit je získat v dalším utkání.

Jak jste se sešli? Už minule vám několik hráčů chybělo.

Vrátili se dva z dovolené, ale je to problém, nemají natrénováno. A další hráč bude chybět kvůli dovolené v dalším zápase. O prázdninách je to složité. Já jsem si říkal, že se dáme dohromady tak ve třetím kole. Teď to budu muset posunout tak do pátého. Až budeme kompletní, zvedne se v týmu konkurence.



Odkud body přivezete příště?

Jedeme k nováčkovi, FK Horní Ředice. Nikoho nepodceňujeme. Podíváme se na video, připravíme se a zkusíme nějaký bod zvenku přivézt.