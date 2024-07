Jak jste se do přípravy sešli?

Bohužel jsme se na startu nesetkali v úplně kompletním složení, protože ještě probíhaly nějaké dovolené. Zápas s Neratovicemi jsme odehráli v jedenácti lidech. V podstatě se jenom brankáři vystřídali. Ale pro nás to bylo hodně přínosné utkání, které jsme hráli na vynikající trávě v Neratovicích. Pak jsme pokračovali v trénování, snažili jsme se dostat mužstvo do kondice, především vytrvalost a sílu. Chceme, aby po té přestávce znovu nabrali svalovou hmotu a vytrvalost.

Také jste hráli přátelák s Českou Lípou.

Ano, hráli jsme s Českou Lípou a to bylo zase poměrně otevřené utkání. Prohráli jsme 4:3, ale celý zápas jsme vedli. Po velkém prostřídání, kdy už jsme začali hráče připojovat, jsme byli víc kompletní. Ale v závěru jsme ztratili vedení 3:2 a 4:3 jsme prohráli. Ale zase bych řekl, že to bylo velmi užitečné utkání. Jsem v přípravě spokojený s volbou soupeřů, protože to jsou velmi dobří soupeři a určitě nás hodně prověřili a jsem rád, že jsme se i útočně dokázali proti nim prosadit, což bude asi dost důležité. V uplynulé sezóně jsme sice dali hodně gólů, ale také jsme jich hodně, na můj vkus, dostali. Proto musíme zkonsolidovat obranu. Na tréninku se věnujeme obranné činnosti a začíná se nám to vracet. Chceme do obrany vracet hráče, kteří tam do té obrany patří. A chceme je dostat do formy. Na to se víc zaměříme, než to bylo v minulosti.

Jak to v týmu vypadá s příchody a odchody?

Bohužel jsme přišli o nějaké hráče. Odešel nám Kříž, který byl u nás na hostování z České Lípy a odešel Linhart, do Benátek. S aktivní činností skončil Jíra. Za výraznou posilu považuju Svobodu, který se vrátil z Jablonce B zase do svého týmu. Myslím si, že to je výrazná posila do naší záložní řady.

A ještě o někom jednáte?

Ještě testujeme nějaké mladé hráče a uvidíme, co z toho bude. Myslím si, že vedení klubu se snažilo posílit ještě naši útočnou činnost a už je podepsaný jeden hráč černé pleti. Snad bude, jak to u nich bývá, pohyblivý a technicky zdatný. Ale musí dohnat tréninkové manko. Hned na zapojení se do hry to asi nebude. Musíme na něm zapracovat. Bohužel se hned v tréninku zranil, protože nebyl zvyklý na takovou tréninkovou zátěž. On se musí brzy zapojit a musí se přizpůsobit, protože jinak by nám asi nebyl moc platný.

Jaké jsou cíle trenéra a týmu do nové sezóny?

Vždycky říkám, že se nejdřív musíme zachránit. To znamená nadělat dost bodů k tomu, abychom měli vlastně klidné jaro. Musíme jich na podzim nasbírat co nejvíc. To se nám podařilo už v minulé sezoně. Skončili jsme po podzimu čtvrtí. Ale na jaře už jsme museli v sestavě více improvizovat. Takže to nakonec skončilo pátým místem. Chtěli jsme být v tabulce výš, ale mužstva před námi prokázala opravdu velkou kvalitu. Před námi skončily Ústí a Benátky, které postoupily do třetí ligy a v podstatě Hamry, které také byly výborným týmem a Vysoké Mýto. Páté místo proto pro nás nebylo zklamáním, naopak, Je to jedno z nejlepších umístění, které jsme dosáhli a chceme si k tomu vybudovat základ i v té nadcházející sezoně.



Líbila by se vám i třetí příčka?

Určitě, ale to už jsme hodně vysoko. Ovšem nebráníme se tomu. Snít může každý, ale my musíme brát realitu. Teď jsme se v přípravě jen velmi těžko scházeli. Uvidíme, jak soutěž začneme.



Hrajete ještě nějaké přípravné zápasy?

Hrajeme ještě jeden přípravný zápas, potom už další máme soutěžní. Hrajeme pohár MOL Cupu s Hrádkem a zároveň s ním hned hrajeme i první mistrák divize C, kam jako nováček teď na jaře postoupil. V tom pohárovém utkání se ještě dá kombinovat sestava, ale v soutěžním už ne.



Který zápas bude pro Turnov důležitější?

Určitě ten mistrovský, protože chceme dobře odstartovat soutěž. Samozřejmě bychom se chtěli v poháru dostat co nejvýš a dostat do Turnova nějaké výborné mužstvo, aby to byla pro diváky odměna, aby viděli zajímavý a kvalitní fotbal. Dobře začít soutěž, to je ale také velmi důležité.



Takže něco optimistického před začátkem soutěže?

Chceme zopakovat minulou sezónu a skončit nejhůře na pátém místě. Ale i třetí příčka by nám nevadila. Jen víme, že se musíme držet v realitě.