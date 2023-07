Petřík: Zatím jsem spokojený, ale pořád to tak nebude. Brzy nás čeká MOL Cup

Trenér Josef Petřík starší se vrátil na místo činu, do Turnova. Přijal nabídku vedení fotbalového klubu a ujal se do nové sezóny A týmu. Hráči pod jeho vedením absolvovali již několik přípravných zápasů a kouč je zatím s jejich přístupem spokojený. Uvědomuje si ale, že začíná jít do tuhého. Poslední červencový víkend už tým nastoupí v utkání MOL Cupu proti Chrastavě.

Pěnčín A - Turnov A, příprava, ilustrační foto | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Turnov – Česká Lípa 4:0 Oba trenéři v přátelském, přípravném utkání ještě zkoušeli hráče, aby do blížícího se začátku soutěže měli k dispozici tu nejlepší sestavu. Turnovský trenér Josef Petřík byl spokojený. „Celkem se nám utkání povedlo. Vytvořili jsme si trvalou převahu, dali čtyři góly a mohlo jich být i víc. Kluci hráli s chutí, to mi udělalo radost. A bylo to na hřišti vidět.“ S průběhem přípravy je zatím spokojený, do další práce mu i tento přátelák dal hodně poznatků. Turnov - Kosmonosy 4:1 V sobotu 22. července sehráli Turnovští další zápas proti soupeři z Kosmonos. A připsali si další výhru 4:1. „Bylo to tréninkové utkání, které se hrálo 3x30 minut. Zkoušeli jsme různé varianty, různá rozestavění, šlo nám hlavně o herní zátěž hráčů a jejich jednotlivé výkony. Ještě není jasná konečná nominace. I když hrajeme za týden (30.7.) už pohárový zápas v Chrastavě, tak ještě máme nějaké otazníky v sestavě. Kluci se ale přípravy chopili dobře, zabojovali o místo v sestavě, vytvořili si spoustu šancí. Jsem spokojený. Hráči přistupují k přípravě vzorně. Hrajeme ofenzivně, ne žádný alibistický fotbal. A je to znát i na výsledku. Hráli jsme na hlavní ploše, na krásné trávě.“ Kouč Petřík ale také upozornil, že pořád spokojený nebývá. Josef Petřík už u turnovského týmu působil a po několika letech se k němu zase vrátil. „Jsem teď Turnovák, bydlím tady. Před pěti lety jsem Turnov už trénoval. Mezitím jsem se svým synem trénoval ve druhé lize ve Frýdku Místku, pak také ve druhé polské lize. Dost jsme cestovali. Naposledy jsem byl v Přepeřích, kde jsme se dostali do ČFL a hráli jsme o postup do druhé ligy. Pak jsem si dal rok pauzu. Teď mě oslovili turnovští funkcionáři s nabídkou a já jsem ji rád přijal,“ prozradil ze svého trenérského životopisu Josef Petřík. Vrátil se po pěti letech na místo činu. A zatím v přípravě tým chválí. V neděli 30. července jeho mančaft už čeká pohárové utkání MOL Cupu. „V něm už musíme stavět jen hráče, kteří jsou zaregistrovaní u nás v klubu. Už se bude krystalizovat sestava na první mistrovské utkání divize. Je proto jasné, že bychom chtěli v MOL Cupu uspět. Už jde pomalu do tuhého,“ řekl k situaci v turnovském A týmu trenér Petřík.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu