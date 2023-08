trenér Josef Petřík za Turnov:

„Bylo to bojovné utkání, domácí hrozili. Víc ale obstála naše obrana včele s brankářem, který chytil tři vyložené šance domácích. My jsme hrozili z protiútoků a šancí taky. Dali jsme tři góly a mohli jsme ještě alespoň dvě využít. Takže to byl zápas o proměňování šancí. Štěstí stálo na naší straně. I když výsledek vypadá jednoznačně, určitě to jednoznačný zápas nebyl. U nás je to odměna za bojovnost a nasazení hráčů. Fotbalově jsme je nepřehráli. Ale tři body zvenku těší dvojnásob. Příště hrajeme doma, můžeme hrát klidně. Máme zatím klidný střed tabulky a dnešní výhru budeme chtít doma potvrdit.“

Bryscejn: Bylo to o vůli. Anglický týden kluci zvládli. Na odpočinek nebyl čas

Hradec Králové - Velké Hamry A 1:2 (0:0)

trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Utkání ukázalo, že soutěž je letos vyrovnaná a kvalitní. Sice jsme hráli s nováčkem, ale ten má na divizi hodně dobrý tým. Vstoupili jsme do utkání dobře, byli jsme pětadvacet minut lepší na míči, soupeř dobře bránil. Na obou stranách moc šancí k vidění nebylo. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, dali jsme v 55. minutě gól. Pak domácí hru zjednodušili, přidali na důrazu a čtvrt hodiny před koncem po pěkné akci vyrovnali. Vycítili asi, že by nás mohli porazit. Hru otevřeli a to nám přišlo vhod. Dali jsme z brejku pěkný gól. Byli jsme o gól lepší. Utkání se hrálo v pěkné atmosféře, přišlo hodně diváků a na divizi to byl určitě dobrý zápas. Nováček do soutěže patří, prohrál poprvé. Vítězství je pro nás zase velmi cenné.“