V dalším kole divize C domácí Turnov pěkně řádil a poslal soupeře, kterým byla Slavia Hradec Králové domů s nadílkou 6:0 gólů. Áčko Velkých Hamrů hrálo v Benátkách a za výhru 1:0 si přivezly tři body.

Turnov A - Jablonec B, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Pěkné počasí nahrávalo na turnovském hřišti dobré návštěvnosti fanoušků domácího týmu, kteří vytvořili správnou fotbalovou atmosféru. Trenér Josef Petřík neměl tentokrát žádný důvod ke kritice a hráče chválil. Spokojený byl i kouč hamrovského áčka s výhrou 2:3 v Benátkách. Ale, jako obvykle, si průběh zápasu Hamry zase zdramatizovaly.

Turnov A – Slavia Hradec Králové 6:0 (3:0)

„Chtěli jsme hrát ofenzivně, změnili jsme rozestavení oproti poslednímu domácímu zápasu, kde se nám nedařilo střílet góly. Rozhodli jsme se změnit strany, abychom se tudy dostávali do šancí. Dařil se nám pressing, získávali jsme míče na polovině soupeře a šli jsme z toho do rychlých protiútoků. Tento styl hry seděl Štěpánu Havlovi, který dal tři góly. Pak byl Matěj Malý dal dva góly a tomu také tento styl vyhovoval. Myslím, že jsme zvolili dobrý herní plán a kluci ho naplnili na sto procent, což vedlo k gólovým šancím a nakonec i ke vstřeleným gólům. Takže dneska není co kritizovat. Jsem spokojený,“ hodnotil za domácí trenér Josef Petřík.

Benátky – Velké Hamry 2:3 (0:1)

„My jsme začali zápas výborně. Kluci dodrželi to, co jsme si řekli, drželi jsme balón, v soupeřově poli jsme se pohybovali bez míče. To se nám dařilo asi pětadvacet minut. Pak domácí nějak vyrovnali hru, protože jsme začali zbytečně hrát dlouhé míče. Celkově bych řekl, že jsme byli lepší a navíc nám strašně pomohla branka před koncem poločasu. Také se nám povedlo střídání. Například střídající Vyčítal dal gól na začátku druhého poločasu na dva nula. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme vedli 3:0 a přesto jsme z toho udělali drama. I když to bylo těžké, protože domácí mají silné hráče, prostřídali to, hráli jednoduchý fotbal a neustále se tlačili do vápna a dali nám dva góly. Tohle bychom se měli ještě trochu víc naučit zvládat. To mi vadí. Nicméně jsem velmi spokojený a musím pochválit všechny. Příští týden máme doma Turnov, snad se nám zápas povede. Pro mě osobně je to jeden ze soupeřů, kterého si vážím. Bude to těžký zápas. Turnovští mají také dobré výsledky,“ zhodnotil zápas trenér hamrovského áčka Zdeněk Bryscejn.