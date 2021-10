Kutná Hora – Velké Hamry A 2:0 (1:0)

Trenér Josef Hnídek: „Jeli jsme bez tří hráčů základní sestavy s cílem bodovat a vyhrát. Do utkání jsme vstoupili dobře. Během patnácti minut jsme kopali patnáct rohových kopů. Ale, bohužel, jsme z toho tlaku nic nevytěžili. Naopak, z jediné šance domácích jsme v závěru prvního poločasu dostali gól a prohrávali jsme. Do druhé půle jsme šli s tím dát co nejdřív branku. Ale zase jsme naopak z jednoho útoku domácích dostali další branku. Byl to tentokrát takový zápas, že, kdybychom hráli ještě večer, tak prostě gól nedáme. Měli jsme spoustu šancí. Ale teď nás v poslední době velmi trápí koncovka. Na gól se teď strašně nadřeme. Určitě se na tento v tréninku zase zaměříme. Ale máme prostě období, kdy nám to tam nepadá. Ale teď jedeme o víkendu do Dvůra Králové k dalšímu utkání, tak věřím, že to tam odčiníme a otočíme. Nedáváme góly a bez nich se nevyhrává, to je jasné. Bez gólů to prostě nejde.“