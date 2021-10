V dalším kole divize C si A tým Velkých Hamrů spravil chuť po předchozích nevydařených zápasech. Trenér Zdeněk Bryscejn byl spokojený jak s přípravou v předchozím týdnu, tak s výkonem, který hráči v domácím zápase předvedli. Radost mu jen kazila zpráva o tom, že v dresu Velkých Hamrů končí velká posila, Tomas Radzinevičius. Ten se rozhodl svoji aktivní fotbalovou kariéru už ukončit. A ukončil ji, jak se na výborného fotbalistu sluší a patří. Do sítě Náchoda vstřelil hned dva góly. Na to mu stačilo 27 minut.

„Spravili jsme si chuť. Zápas probíhal tentokrát podle našeho přání. Dali jsme v prvních dvaceti minutách tři góly a to rozhodlo o celém zápase. Pak už jsme průběh jen kontrolovali. Nemám, co bych hráčům vytknul. Z vítězství se raduju. Celý týden kluci na tréninku pracovali bezvadně. Všichni jsme si uvědomili, že musíme zastavit sérii čtyř utkání bez vítězství. A pojistit si zápas hned na začátku, to je přání každého týmu. A nám se to dnes povedlo. Jsem ale smutný z toho, že se dneska loučil Radzi (Radzinevičius). Měl v plánu už skončit, rozhodl se, že tento zápas bude jeho poslední. A zakončil svoji kariéru výborně, vstřelil dva góly. Pro mě bylo ctí, že jsem ho mohl rok a půl trénovat. Bude v týmu chybět. To dnes potvrdil. Nastoupil po zranění a dal dva góly. Na jeho proměňování šancí nikdo nemá. Za celou dobu, kdy v Hamrech hrál, odvedl obrovský kus práce. Jeho rozhodnutí respektujeme. Uvidíme, jestli bude mít chuť zapojit se na jiném než hráčském postu,“ okomentoval zápas Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů.

Velké Hamry – Náchod 5:0 (3:0)

B: Radzinevičius 2, Šohaj, Rudolf, Žitka. R: Šimek. ŽK: 3:0, 150 diváků.Hamry: Klement – Šidlo (86. Javůrek), Kováčík (86. Džmura), Černý, Štěpánek, Šohaj, Krejčík (86. Štovíček), Radzinevičius (27. Rudolf), Žitka (78. Macháček), Kozák, Linka.

Třetí výhru v řadě slaví Arsenal Česká Lípa. Ten doma udolal Slaný 2:1, z třetího místa ztrácí na první Neratovice šest bodů. „Zase je to takové obrácené, nedáme šance, nadřeme se na gól a z toho pak plyne nervozita. Udělali jsme drobné chyby, které soupeř trestal a hrozil z proti útoků. My jsme neměli klid. Nakonec to soupeř rozhodl za nás vlastním gólem. Ve finále jsme nakonec se štěstím vyhráli, tři body ale bereme,“ uznal Martin Jánošík, trenér České Lípy. Do utkání vstoupili hosté lépe. V 9. minutě rozehrál Jaráb rohový kop k Nádeníčkovi a ten se trefil mezi tři tyče českolipské brány – 0:1. Jenže o minutu později zatáhl Petr míč po pravé straně a následoval centr na Halbicha, ten se nemýlil – 1:1. V dalších minutách první půle Lípa zahazovala jednu šanci za druhou.Ve druhém poločase Lípa měla více ze hry, ale nevstřelila gól, i když šance k tomu měla. Rozuzlení přišlo v 61. minutě, kdy Petr vystřelil a hostující Panocha si srazil míč do vlastní branky – 2:1. Do konce utkání oba soupeři nic nevymysleli.„Dnes jsme hráli s těžkým soupeřem, který je na tom v tabulce lépe. Nám se moc v poslední době nedařilo, proto jsme chtěli urvat nějaké body. Kluci podali celkem slušný výkon. Na České Lípě bylo vidět, že je zkušeným týmem, který s pomocí našeho gólu zaslouženě vyhrál,“ podotkl Martin Nový, kouč Slaného.

Česká Lípa – Slaný 2:1 (1:1)

B: Halbich, vlastní Panocha – Nádeníček. R: Klečka. ŽK: 1:2, 165 diváků.Č. Lípa: Plechatý – Blažek (82. Žižka), P. Baláž, Petr, Halbich, Vacek, Hejl (62. Ješeta), Malý, Dvořák, Štajner (62. Díl), Bulejko.